Najpre su ih ugostili Vladan Milić zamenik gradonačelnika Čačka, pomoćnici gradonačelnika Miloš Teofilović, Miloš Stevanić i Srđan Bošković i Savo Skitnja koordinator za sportske aktivnosti Čačanskog sportskog saveza sa kojima su razgovarali o sportu u Čačku, infrastrukturi kao i manifestacijama koje su u planu.

- Imamo odličnu saradnju sa Čačanskim sportskim savezom i lokalnom samoupravom. U više navrata smo organizovali finale Seoskih igara Sportskog saveza Srbije, a na lokalnu sprovode sve naše aktivnosti. Odličnom sportskom infrastrukturom i sposobnim saradnicima prate sve ono što je gradu kao što je Čačak i potrebno. Drago nam je da su u planu stalna poboljšanja i verujem da će sportisti ali i rekreativci u Čačku imati još bolje uslove - izjavio je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Predstavnici Sportskog saveza Srbije i Čačanskog sportskog saveza posetili OŠ "Dragiša Mišović" gde su sa direktorkom Stanom Šipetić pričali o važnosti sporta i fizičke aktivnosti za decu školskog uzrasta. Olimpijski šampion Štefanek i olimpijska vicešampionka Bogdanović razgovarali sa učenicima na temu "Kako se postaje šampion". Deca su imala priliku da pitaju šampione sve što ih je zanimalo.

- Cilj je da kroz ovakve razgovore približimo sport deci. Da im pošaljemo jasnu poruku koliko je sport značajan za fizički ali i psihički razvoj. Možada neće svi postati šampioni ali će uz sport sutra izrasti u zdrave i dobre ljude. Ono što ponavljamo svaki put jeste da deca treba da sanjaju i veruju u svoje snove. Strpljenjem i vežbom će ih i ostvariti. Ja sam svoje snove ostvario u 29. i 31. godini. Sportski savez Srbije i svi mi koji smo u spprtu moramo da radimo na tome da obezbedimo što bolje uslove za decu i mlade i da im budemo podrška - poručio je Štefanek.

- Svako dete kroz sport stiče prijatelje, upoznaje se sa novim kukturama, ali uči da poštuje autoritet, da bude podrška drugima, da poštuje protivnike. Nadam se da je deci bilo interesantno sa nama i da će više vremena provoditi uz sport i na sportskim terenima. A od srca im želim da ostvare svoje želje, samo moraju da veruju u sebe i da neprestano rade na sebi - rekla je Tijana Bogdanović.

Sportski savez Srbije je donirao lopte i sportske rekvizite OŠ "Dragiša Mišović", a dan ranije čelnici SSS obišli su OŠ "22. avgust" u Bukovcu kod Novog Sada. Na ovaj način Sportski savez Srbije nastavlja da promoviše sport i bude podrška deci širom Srbije.