Slušaj vest

Kvoterbek Pitsburg Stilersa Aron Rodžers rekao je danas da će mu predstojeća sezona biti poslednja u američkom fudbalu, NFL.

"To je to", rekao je 42-godišnji Rodžers na pitanje da li će na kraju sezone završiti karijeru.

Četvorostruki najkorisniji igrač NFL odigrao je ukupno 21 sezonu u NFL, za Stilerse, Njujork Džetse i Grin Bej Pekerse.

1/6 Vidi galeriju NFL - asovi američkog fudbala Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tim Warner / Getty images / Profimedia, EPA/Matt Campbell

Rodžers je u ponedeljak potpisao jednogodišnji ugovor sa Stilersima. On će ponovo sarađivati sa trenerom Majkom Mekartijem, sa kojim je svojevremeno proveo 13 sezona u Pekersima.

Rodžers je rekao da je angažovanje Mekartija bio glavni faktor u odluci da se vrati za još jednu sezonu.

Oni su osvojili Superbol 2011. godine sa Grin Bejom i bili su u čestom kontaktu preko zime i poslednjih nedelja dok je Rodžers razmišljao da li želi da se izlaže novim naporima u teškoj sezoni.