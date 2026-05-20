Slušaj vest

Rukometaši Radničkog iz Kragujevca su u utakmici 25. kola, trećeg plej-auta, Arkus lige savladali na gostovanju u Kikindi domaćina, ekipu Kikinde rezultatom 31:28 (19:13) i time sačuvali status Arkus ligaša osvojivši deveto mesto.

Rukometaši iz šumadijske prestonice su put Kikinde krenuli pod pritiskom osvajanja dva boda, kako ne bi o svojoj sudbini u eliti morali da odlučuju preko baraž utakmice, koja može biti mač sa dve oštrice. Meč su započeli u grču, igralo se gol za gol, a domaćin je prvi došao do dva gola prednosti (6:4, 8. min).

1/12 Vidi galeriju Rukometna reprezentacija Srbije 2026 Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia, Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Sve do 14. minuta Kikinđani su održavali pomenutu prednost (9:7), kada pritisak počinje da popušta goste iz Kragujevca, koji prvo dolaze do izjednačenja (9:9, 17. min), a zatim i do vođstva (10:11, 20. min). To je izgleda bio prelomni trenutak u glavama igrača u crnim dresovima, koji konačno dolaze do svoje prepoznatljive igre, čvrstom odbranom i brzom tranzicijom u fazi napada preuzimaju kontrolu utakmice u svoje ruke, okreću tok meča i na veliki odmor odlaze prednošću 13:19.

Sve do 42. minuta i rezultata 19:23, Kragujevčani su održavali prednost od 4 do 5 golova, a onda su serijom 0:4 zadali konačni udarac domaćinu (19:27, 48. min) i tada je već bilo poprilično jasno da bodovi odlaze u Kragujevac.

Kikinđani su uspeli par puta da smanje na minus 5, ali to je bilo sve što su uradili.

U poslednjih 6 minuta šef struke Kurandić je na parket kikindskog Jezera poslao igrače sa manjom minutažom, usledilo je i opuštanje igrača Radničkog, tako da je susret poslednjeg, 25. kola završen konačnim rezultatom 28:31.

Najefikasniji u redovima poražene ekipe su bili Luka Panić sa 7 i Marko Jokić sa 5 pogodaka, dok su kod Radničkog golgeterski najraspoloženiji bili Luka Đerić i Branko Karanović sa po 7 postignutih golova.

Igrač utakmice: Slavko Miškov (Kikinda)

MRK Kikinda Grindex – RK Radnički 28:31 (13:19)

Kikinda: SC “Jezero“. Gledalaca: 150

Sudije: Marko Sekulić, Vladimir Jovandić

Sedmerci: Kikinda 3 (1), Radnički 3 (3)

Isključenja: Kikinda 8 min, Radnički 2 min

Kikinda: Balaban 1, Davidović 1, Jokić 5, Lisica, Jovanović 4, Ćosić 2, Miškov 1 (4 odbrane), Todorov, Panić 1, Kitanović (5 odbrana), Gajski 1, Panić 7, Kosanović 2, Petrović 2, Kovačević 1, Gaćinović (7 odbrana).

Radnički: S. Đerić (odbrana), Kolaković 2, Paprić 3, Mutavdžić, Lepović, Medić 3, Kasalović, Petrović (8 odbrana, sedmerac), Horvat, Karanović 7, L. Đerić 7, Stanojev 6, Živanović 2, Jovanović (4 odbrane, sedmerac), Barjaktarević 1.