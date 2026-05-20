Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su večeras na svom terenu od Breše 17:18 (6:4, 5:4, 3:5, 3:5), u utakmici poslednjeg kola Top 8 faze Lige šampiona i završili učešće u tom takmičenju.

Oba kluba su i pre večerašnjeg duela izgubili šanse za plasman na fajnal-for Lige šampiona, pa je utakmica bila bez većeg takmičarskog značaja.

Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 U ekipi Novog Beograda najefikasniji je bio Vasilije Martinović sa šest golova, Marko Dimitrijević postigao je tri, a po dva pogotka dodali su Viktor Urošević, Luka Gladović i Dušan Trtović.

U ekipi Breše Mario Del Baso postigao je pet golova, dok su po dva dodali Ante Visković, Vlado Popadić i Filipo Ferero.

Novi Beograd je takmičenje u Grupi A završio na poslednjem mestu sa tri boda, a Breša je pretposlednja sa sedam bodova.

Novi Beograd će takmičarsku sezonu nastaviti u finalu plej-ofa domaćeg prvenstva i duelima protiv Radničkog iz Kragujevca.

Radnički vodi 1:0, a serija se igra na tri pobede.

