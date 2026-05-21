Aron Ernandez je nekada bio sinonim za uspeh u američkom fudbalu. Kao izuzetno talentovan hvatač ekipe Nju Ingland Patriots, potpisao je milionski ugovor i delovalo je da je pred njim istorijska sportska karijera.

Sve je delovalo kao američki san, a završilo se kao horor.

Javnost u Americi bila je u potpunom šoku kada je 2013. godine odjeknula vest da je supertalentovani as Nju Inglanda optužen za ubistvo prijatelja. Nakon dve godine suđenja, 135 saslušanih svedoka i ukupno 439 ročišta Hernandez je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu bez prava na pomilovanje.

Nažalost, nakon njegovog hapšenja na videlo su počele da izlaze i nove teške optužbe, pa mu se sudilo i za još dva ubistva iz 2012. godine. Međutim, iako je sve ukazivalo na to da je slavni as kriv, 2017. godine je zbog nedostatka dokaza ipak oslobođen optužbi za dvostruko ubistvo za koje ga je tužilaštvo teretilo. Nekoliko dana nakon oslobađajuće presude Ernandez se obesio u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Njegova prevremena smrt pokrenula je lavinu pitanja o tome šta je moglo da pretvori vrhunskog sportistu u hladnokrvnog ubicu. Odgovor na to pitanje nauka je potražila u njegovoj glavi. O tome u drugom delu priče.

Dokazi

Kako je došlo do toga da se ustanovi da je Ernandez ubica? Nakon pretrage stana Aronove Rođake Tanje Singlton pronađen je automobil koji se dovodio u vezu sa dvostrukim ubistvom koje se dogodilo 2012. godine. Dvojica imigranata sa Zelenortskih Ostrva, Safiro Furtado i Daniel Abreu, ubijeni su na semaforu u svom automobilu.

Pre ubistva oni su bili u istom noćnom klubu u Bostonu kao i Ernandez, ali ga tada niko nije dovodio u vezu sa ovim slučajem. Pošto su isplivali novi dokazi, Ernandez se u maju 2014. godine suočio i sa optužbama za ubistvo dvojice mladića. Još jedan zločin bez očiglednog motiva - pomračenje uma jer mu je prosuto piće na košulji. Kada su napustili klub Ernandez je krenu za njima i izrešetao ih dok su čekali zeleno svetlo na semaforu.

Ernandezov prijatelj, osuđivani kriminalac i diler Aleksander Bredli, bio je svedok dvostrukog ubistva koje je počinio slavni sportista. On je otkrio da Aron nije odreagovao u momentu, već je sačekao da prođe više od sat vremena, isplanirao ubistvo i na kraju izvršio. Bredli je otkrio da je Ernandez i njemu pucao u glavu, jer se plašio da će ispričati nekome šta se dogodilo ili pokušti da ga ucenjuje. Bredli je preživeo, ali je ostao bez oka.

Prvo suđenje, za ubistvo Odina Lojda, završeno je 2015. godine, a ishod je bio očekivan. Ernandez je dobio doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja i nije se preterano potresao zbog toga?! To je bio novi okidač da se vidi o čemu se ovde zapravo radi...

Šokantni medicinski nalazi i CTE sindrom

Medicinski nalazi Arona Ernandeza i danas predstavljaju jedan od najvažnijih i najšokantnijih slučajeva u istoriji sportske medicine. Nakon što je izvršio samoubistvo, njegova porodica je donirala njegov mozak Univerzitetu u Bostonu, vodećem centru za istraživanje povreda glave kod sportista.

Rezultati autopsije, koje je javnosti predstavila doktorka En Maki, zaprepastili su medicinsku zajednicu:

1. Najgori zabeleženi slučaj za njegove godine

Lekari su utvrdili da je Ernandez patio od hronične traumatske encefalopatije (CTE) stadijuma 3 (od ukupno 4). Stadijum 3 je napredni oblik bolesti koji se tipično viđa kod penzionisanih NFL igrača u njihovim 60-im godinama. Aron je u trenutku smrti imao samo 27 godina. Doktorka Maki je izjavila da nikada u istoriji medicine nije videla tako masovno oštećenje mozga kod osobe te starosti.

2. Šta se tačno desilo sa njegovim mozgom?

CTE je degenerativna bolest mozga koja nastaje usled stotina ili hiljada ponovljenih, manjih udaraca u glavu (kakvi su svakodnevica u američkom fudbalu). Kod Ernandeza su uočena sledeća oštećenja:

Masovne naslage tau proteina: Ovaj toksični protein se raširio kroz njegov frontalni režanj, koji kontroliše donošenje odluka, impulse i emocije.

Uništenje moždanog tkiva: Delovi mozga su mu bukvalno atrofirali (skupili se).

Rupe u mozgu: Formirale su se velike šupljine u membranama unutar lobanje, a delovi koji kontrolišu pamćenje (hipokampus) bili su teško oštećeni. 3. Kako je to uticalo na njegovo ponašanje? Lekari su potvrdili da oštećenja koja je imao direktno izazivaju sledeće simptome: - Gubitak kontrole impulsa: Nemogućnost da se zaustavi nasilna reakcija.

- Ekstremni napadi paranoje: Konstantan osećaj da ga neko prati ili želi da ga ubije. - Teška depresija i promene raspoloženja: Nagli prelazi iz mirnog stanja u agresiju. - Kognitivno propadanje i bes: Nemogućnost racionalnog procesuiranja situacija. Iako su En Maki i njen tim istakli da sama bolest ne može biti jedini zakonski izgovor za ubistvo, složili su se da je njegov mozak bio toliko oštećen da je on bio biološki nesposoban da donosi racionalne odluke i kontroliše bes. Slučaj Arona Ernandeza ostaje ultimativno upozorenje o tome koliko profesionalni kontaktni sport može biti opasan po mentalno i fizičko zdravlje mladih ljudi.