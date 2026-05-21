Slušaj vest

Vilijam Dejvis, mladi igrač američkog fudbala koji je trebalo ove sezone da nastupa za Sem Hjuston Stejt Univerzitet u Teksasu, preminuo je nakon ranjavanja vatrenim oružjem.

Prema informacijama koje su objavili američki mediji, 22-godišnji sportista je zadobio prostrelne rane u grudima, a detalji okolnosti njegove smrti još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni.

Vilijam Dejvis Foto: Screenshot/X

Istraga je u toku, a zvaničnici u Virdžiniji, gde je Dejvis preminuo, navode da se tačan način smrti još utvrđuje.

Ova vest šokirala je sportsku javnost u SAD, posebno imajući u vidu da je mladi igrač tek započinjao novo poglavlje svoje karijere.

Dejvis je prethodno igrao za Vest Virdžinija Univerzitet, a ove sezone trebalo je da bude deo tima iz Hjustona.

Karijeru je započeo na Virdžinija Union Univerzitetu, gde je nastupao kao defanzivni bek u čak 36 utakmica, pre nego što je prešao u jači NCAA rang.