TRAGEDIJA KOJA JE POTRESLA AMERIKU! Koledž zvezda ubijena u 22. godini - policija istražuje stravičan zločin!
Vilijam Dejvis, mladi igrač američkog fudbala koji je trebalo ove sezone da nastupa za Sem Hjuston Stejt Univerzitet u Teksasu, preminuo je nakon ranjavanja vatrenim oružjem.
Prema informacijama koje su objavili američki mediji, 22-godišnji sportista je zadobio prostrelne rane u grudima, a detalji okolnosti njegove smrti još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni.
Istraga je u toku, a zvaničnici u Virdžiniji, gde je Dejvis preminuo, navode da se tačan način smrti još utvrđuje.
Ova vest šokirala je sportsku javnost u SAD, posebno imajući u vidu da je mladi igrač tek započinjao novo poglavlje svoje karijere.
Dejvis je prethodno igrao za Vest Virdžinija Univerzitet, a ove sezone trebalo je da bude deo tima iz Hjustona.
Karijeru je započeo na Virdžinija Union Univerzitetu, gde je nastupao kao defanzivni bek u čak 36 utakmica, pre nego što je prešao u jači NCAA rang.
Vest o tragičnoj smrti ostavila je porodicu, saigrače i čitavu NCAA zajednicu u šoku i neverici.