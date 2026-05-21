Dragana Cvijić se od aktivnog igranja oprostila u 36. godini, a karijeru je počela u Crvenoj zvezdi. Potom je 2009. godine zaigrala za Krim. Bila je članica i Budućnosti iz Podgorice, igrala je u Vardaru, da bi potom obukla dres ĆSM Bukurešta.

"Dragi rukomete,

došao je trenutak da zatvorim jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Nakon svih godina provedenih na terenu, donosim odluku da završim svoju rukometnu karijeru.

Teško je pronaći prave reči za sve što mi je rukomet dao — prijateljstva za ceo život, neprocenjiva iskustva, pobede koje se pamte, ali i poraze iz kojih sam rasla. Svaki trening, svaka utakmica, svaki dres koji sam nosila ostavili su trag u mom srcu.

Želim od srca da se zahvalim svim klubovima čiji sam deo bila, svim trenerima koji su verovali u mene, učili me i gurali da budem bolja, kao i svim saigračicama sa kojima sam delila teren, pobede, suze, smeh i nezaboravne trenutke. Hvala vam što ste bili deo mog puta i moje druge porodice.

Veliko hvala i navijačima, prijateljima i porodici koji su bili uz mene kroz svaki uspeh i svaki težak trenutak. Vaša podrška mi je značila više nego što reči mogu da opišu.

Rukomet nije bio samo sport — bio je moj život, moja strast i deo mene koji će zauvek ostati u mom srcu. Iako se opraštam od terena, uspomene, emocije i ljubav prema ovom sportu ostaju zauvek.

Hvala na svemu. Vidimo se u nekoj novoj ulozi", napisala je Dragana Cvijić na Instagramu.

Tokom karijere bila je i pivot u timu CSKA iz Moskve, a karijeru je završila u Ferencvarošu, koji je dovela i do finala Lige šampiona.

Dva puta je dizala pehar Lige šampiona, a sa reprezentacijom Srbije ima zlato sa Mediteranskih igra (2013), kao i svetsko srebro iste godine, na šampionatu održanom u Beogradu.

