Belgijski biciklista Alek Segart pobednik je današnje 12. etape trke Điro d Italija, vožene od od Imperije do Novi-Ligure.
ĐIRO D'ITALIJA: Belgijski biciklista Segart pobednik 12. etape
On je deonicu dugu 175 kilometara prešao za tri sata i 53 minuta.
Drugo mesto je zauzeo njegov sunarodnik Ton Erts sa 0,03 sekunde zaostatka, a treće mesto je zauzeo Urugvajac Giljermo Silva sa istim zaostatkom.
U generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Bahrein Viktorijus ekipe Portugalac Afonso Eulalio sa ukupnim vremenom od 48 sati, 10 minuta i 38 sekundi.
Drugo mesto u ukupnom poretku zauzima Danac Jonas Vingegor sa 33 sekundi zaostatka, dok je treći Holanđanin Timen Arensman sa dva minuta i tri sekunde zaostatka.
Naredna etapa vozi se u petak od Alesandrije do Verbanije u dužini od 189 kilometara.
(Beta)
