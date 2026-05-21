On je deonicu dugu 175 kilometara prešao za tri sata i 53 minuta.

Drugo mesto je zauzeo njegov sunarodnik Ton Erts sa 0,03 sekunde zaostatka, a treće mesto je zauzeo Urugvajac Giljermo Silva sa istim zaostatkom.

U generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Bahrein Viktorijus ekipe Portugalac Afonso Eulalio sa ukupnim vremenom od 48 sati, 10 minuta i 38 sekundi.

Drugo mesto u ukupnom poretku zauzima Danac Jonas Vingegor sa 33 sekundi zaostatka, dok je treći Holanđanin Timen Arensman sa dva minuta i tri sekunde zaostatka.

Naredna etapa vozi se u petak od Alesandrije do Verbanije u dužini od 189 kilometara.

(Beta)