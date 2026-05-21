Sedmostruki svetski šampion rekao je uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Kanade da ga ne pogađaju spekulacije o penziji, uprkos kritikama i promenljivoj formi od dolaska u Ferari prošle godine.

"I dalje sam pod ugovorom, tako da mi je sve potpuno jasno", rekao je Hamilton odgovarajući na pitanja o budućnosti.

Britanac je u sezonu 2026 ušao solidno i već na drugoj trci u Kini osvojio prvi podijum u dresu Ferarija, ali je u poslednjim trkama u Japanu i Majamiju zaostajao za timskim kolegom Šarlom Leklerom.

Hamilton je prošle godine imao jednu od najtežih sezona u karijeri, pošto prvi put nije uspeo da ostvari nijedan plasman na podijum tokom cele godine.

"I dalje sam fokusiran, motivisan i volim ovo što radim svim srcem. Biću ovde još dugo, zato se naviknite na to", poručio je 41-godišnji vozač.

On je dodao da mnogi pokušavaju da ga "pošalju u penziju", ali da već razmišlja o narednih pet godina svoje karijere i života van staze.

Sezona Formule 1 nastavlja se ovog vikenda trkom za Veliku nagradu Kanade.

(Beta)