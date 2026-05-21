U hali „Partizan” u Leskovcu od 15. do 17. maja održan je Evropski kup WRPF federacije u powerliftingu, jedno od najvećih takmičenja ovog tipa u regionu, koje je okupilo oko 150 takmičara iz čak 15 zemalja.

Na prestižnom sportskom događaju nastupili su takmičari iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Rusije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Kazahstana, Turske, Republike Tatarstan, Bugarske, Mađarske, Grčke i Albanije.

Takmičenje je održano u više disciplina – bench pressu, mrtvom dizanju, full poweru i biceps curlu, a publika u Leskovcu imala je priliku da vidi vrhunske rezultate i izuzetno jaku konkurenciju.

Predsednik WRPF federacije za Srbiju, Živorad Marković, istakao je da je organizacija ovakvog događaja veliki uspeh za Leskovac i Srbiju.

Marković, koji je čak 15 puta bio svetski prvak, kao i višestruki evropski i državni šampion, naglasio je da su utisci nakon takmičenja izuzetno pozitivni.

Atmosfera je bila sjajna, bilo je mnogo dobrih utisaka i ostvareni su vrhunski rezultati. Uvek može bolje, ali trudimo se da razvijamo ovaj sport i da ga dodatno promovišemo u Srbiji - rekao je Marković.

Poseban uspeh ostvarili su domaći takmičari, pošto je Srbija osvojila oko 20 zlatnih medalja u više disciplina, čime je još jednom potvrđen kvalitet domaćih powerliftera na međunarodnoj sceni.

Svakako je velika stvar za grad i za Srbiju što smo organizovali ovako veliko takmičenje. Zahvaljujem se gradu Leskovcu, gradonačelniku Goranu Cvetanoviću i svim prijateljima takmičenja koji su pomogli da ovaj događaj bude uspešno realizovan - poručio je Marković.