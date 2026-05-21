PARTIZAN JURI ČETVRTI TROFEJ U SEZONI: Crno-beli dočekuju Vojvodinu na startu finalne serije za titulu šampiona
Rukometaši Partizana na pragu su najuspešnije sezone u klupskoj istoriji.
Crno-beli su već osvojili tri trofeja, a ako ovogodišnju kolekciju kompletiraju odbranom šampionske titule, sezona 2025/26 biće zlatnim slovima upisana u stranice klupske istorije.
Finalna serija plej-ofa počinje na Banjici. Izabranici Đorđa Ćirkovića u petak od 19 časova dočekuju novosadsku Vojvodinu, uz direktan prenos na RTS 2 i Areni 3 Premium. Trofej namenjen prvaku države otići će u ruke ekipe koja zabeleži dva trijumfa.
Šef stručnog štaba ističe da tim ne razmišlja koliko će utakmica odigrati na putu do odbrane trofeja, već je fokus na kvalitetu igre i ostvarenju cilja.
– Obe ekipe koje se nalaze u finalu su tu potpuno zasluženo. Naše dosadašnje utakmice su pokazale da nijanse odlučuju. U poslednjih sedam mečeva nijedan nije ličio na drugi, stalno su odlučivali neki novi detalji, tako da i sutra očekujem da to bude novo poglavlje, sa nekim novim junacima. Ne razmišljamo koliko će finalna serija da traje, nego smo isključivo fokusirani da odbranimo domaći teren. Mislim da smo se dobro pripremili, svi igrači su zdravi i konkurišu za sutrašnji meč. Što se tiče trenutne forme, u istoj smo situaciji – imali smo pauzu od 15 dana i to mora da utiče na takmičarski ritam. Nije lako proceniti koji bi detalji mogli da odluče pobednika. Mi smo i polufinalni dvomeč odigrali jako ozbiljno. Što se tiče Vojvodine, njihov nedavni susret sa Dinamom u Pančevu je možda i utakmica koju su najbolje odigrali ove sezone. Domaći teren je naša prednost i ponoviću da su ovi momci, sa svojih već 280 treninga, 42 utakmice do sada i osvojenim trofejima, zaslužili da im se pruži podrška. To bi nam puno značilo, da stavimo tačku na ovu, ako Bog da, fenomenalnu sezonu i da Partizan nastavi sa razvojem projekta – poručio je Ćirković.
Desni bek Nikola Crnoglavac, najbolji strelac ekipe, uvek je posebno motivisan protiv najvećeg rivala.
– Očekujem veoma tešku utakmicu protiv izuzetno kvalitetne ekipe Vojvodine. Osvojili smo do sada sva tri trofeja, ali znamo da je ovaj najvažniji. U ovom trenutku treba da budemo najbolji i najskoncentrisaniji. Što se tiče same utakmice, moramo biti mirne glave, maksimalno fokusirani. Pritisak je na našoj strani jer treba da odbranimo domaći teren. Mislim da nas je taj poraz u našem poslednjem međusobnom duelu osvestio, videli smo da nismo nepobedivi. Protiv ekipe kao što je Vojvodina presudna je odbrana i broj izgubljenih lopti. Ako tehničke greške svedemo na minimum, možemo do pozitivnog rezultata. Potrebna nam je dobra odbrana, uz što veću uspešnost golmana. Dobro smo se spremili taktički, nema tu šta novo da se kaže. Dobro se poznajemo, znamo jedni drugima i jače i slabije strane, tako da nas sigurno očekuje kvalitetna utakmica – istakao je Crnoglavac.
Ulaz za meč je besplatan i ulaz je moguć bez preuzimanja karata.