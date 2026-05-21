– Obe ekipe koje se nalaze u finalu su tu potpuno zasluženo. Naše dosadašnje utakmice su pokazale da nijanse odlučuju. U poslednjih sedam mečeva nijedan nije ličio na drugi, stalno su odlučivali neki novi detalji, tako da i sutra očekujem da to bude novo poglavlje, sa nekim novim junacima. Ne razmišljamo koliko će finalna serija da traje, nego smo isključivo fokusirani da odbranimo domaći teren. Mislim da smo se dobro pripremili, svi igrači su zdravi i konkurišu za sutrašnji meč. Što se tiče trenutne forme, u istoj smo situaciji – imali smo pauzu od 15 dana i to mora da utiče na takmičarski ritam. Nije lako proceniti koji bi detalji mogli da odluče pobednika. Mi smo i polufinalni dvomeč odigrali jako ozbiljno. Što se tiče Vojvodine, njihov nedavni susret sa Dinamom u Pančevu je možda i utakmica koju su najbolje odigrali ove sezone. Domaći teren je naša prednost i ponoviću da su ovi momci, sa svojih već 280 treninga, 42 utakmice do sada i osvojenim trofejima, zaslužili da im se pruži podrška. To bi nam puno značilo, da stavimo tačku na ovu, ako Bog da, fenomenalnu sezonu i da Partizan nastavi sa razvojem projekta – poručio je Ćirković.