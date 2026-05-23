Hokejaši Lokomotive iz Jaroslavlja odbranili su titulu u KHL ligi, nakon što su savladali ekipu AK Bars iz Kazanja rezultatom 3:2 u gostima, za ukupnih 4:2 u finalnoj seriji.

Trofej "Kup Gagarina" koji su zajedno podigli kapiten Aleksandar Jelesin i legenda ruskog i svetskog hokeja Aleksandar Radulov ponovo će krasiti vitrine kluba iz Jarsolavlja, posle još jedne fantastične sezone.

Hokejaši Lokomotive iz Jaroslavlja slave titulu u KHL Foto: Yegor Aleyev / Zuma Press / Profimedia

Najvoljeniji klub u Rusiji

Hokejaški klub Lokomotiva iz Jaroslavlja jedan je od najpoznatijih, najstabilnijih i najvoljenijih klubova u ruskoj i evropskoj istoriji ovog sporta. Međutim, sudbina ovog kluba zauvek je podeljena na vreme pre i posle jedne od najvećih tragedija u istoriji svetskog sporta. Danas, u 2026. godini, svedoci smo neverovatnog i emotivnog sportskog preporoda, jer je Lokomotiva u poslednje dve sezone doživela krunu svog povratka na tron.

Da krenemo redom. Ovaj hokejaški klub osnovan je 1959. godine i decenijama je bio fabrika vrhunskih igrača i to pod imenima Jamz, Trud, Motor, Torpedo, da bi od 2000. poneo naziv Lokomotiv. Pod sponzorstvom Ruskih železnica (RZD), klub je devedesetih i početkom dvehiljaditih postao dominantna sila. Osvojili su tri šampionske titule u ruskoj Superligi (1997, 2002, 2003) pod vođstvom legendarnog češkog trenera Vladimira Vujteka. Bili su poznati po jednoj od najboljih hokejaških akademija na svetu, koja je konstantno lansirala igrače u NHL i reprezentaciju Rusije.

Crni septembar

Tragedija koja je šokirala svet 7. septembra 2011. godine, ostala je zauvek crnim slovima zapisana u istoriji kluba, ali i ruskog hokeja. Bio je to dan koji je zauvek promenio ruski i svetski hokej. Tog popodneva, kompletna prva ekipa Lokomotive krenula je čarter letom, avionom Jak-42 za Minsk, na prvu utakmicu tek započete sezone KHL lige.

Avion se srušio neposredno nakon poletanja sa aerodroma Tunošna kod Jaroslavlja. Poginulo je 44 ljudi – 36 putnika i osam članova posade. Među poginulima su bili svi igrači prvog tima, stručni štab i klupsko osoblje. Jedini preživeli član posade bio je inženjer leta Aleksandar Sizov. Hokejaš Aleksandar Galimov preživeo je sam pad sa teškim opekotinama, ali je preminuo pet dana kasnije u bolnici.

Odavanje počasti tragično nastradalim hokejašima Lokomotive iz Jaroslavlja 2011. godine Foto: Oleg Smyslov / Sputnik / Profimedia

Tragedija kakva se ne pamti

Među stradalima su bile svetske zvezde i legende poput kapitena Ivana Tkačenka, čuvenog Slovaka Pavola Demitre, olimpijskog šampiona sa Švedskom Stefana Liva, zatim Letonca Karlisa Skrastinsa, Belorusa Ruslana Saleja i češkog trija Jan Marek, Karel Rahunek i Jozef Vašiček, kao i glavni trener, Kanađanin Bred Mekrimon. Smrt u letelici našli su još i hokejaši Vitalij Anikenko, Mihail Balanjdin, Aleksandar Vasjonov, Aleksandar Vjuhin, Robert Ditrih, Marat Kalimulin, Aleksandar Kalijanin, Andrej Kirjuhin, Nikita Klijukin, Sergej Ostapčuk, Pavel Snurnicin, Danil Sobčenko, Jurij Juričev, Genadij Čurilov, Maksim Šuvalov i Artjem Jarčuk.

Klub se povukao iz te KHL sezone, a povratak je građen od nule sa mladim igračima i veteranima koji su se dobrovoljno javili da pomognu Jaroslavlju. Cela Rusija i hokejaški svet ujedinili su se oko ideje - Lokomotiva mora ponovo da živi.

Lokomotiva Jaroslavlj tragedija 2011. Foto: MAXIM SHIPENKOV / AFP / Profimedia, Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Nikitin stvorio "brzi voz"

Iako je klub godinama nakon tragedije bio konkurentan i igrao plej-of, titula u KHL ligi i Gagarinov trofej ostajali su nedostižna misija. Sve do istorijskog preokreta i savršeno tempiranog sistema koji je kulminirao u poslednje dve sezone. Pod vođstvom trenera Igora Nikitina, Lokomotiva je stvorila mašineriju zasnovanu na granitnoj odbrani, čeličnoj disciplini i ponovo – momcima poniklim u sopstvenoj školi.

U sezoni 2023/2024. Lokomotiva je stigla do velikog finala u KHL, ali je u završnici u seriji ubedljivo poražena od Metalurga iz Magnitogorska, rezultatom 4:0. Iako su do finala bili ubedljivi protiv CSKA, Avangarda i Traktora. To nije obeshrabrilo taktičkog genija trenera Igora Nikitina, pa je za sledeću sezonu napravio moćan tim.

Danil Isajev golman Lokomotive iz Jaroslavlja sa MVP trofejom Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Mladi igrači i iskusne zvezde

Tim je bio savršeno izbalansiran između domaćih mladih zvezda i nekoliko prekaljenih stranih lidera. Bedem na golu bio je Danil Isajev, prva i najvažnija figura šampionskog tima. Isajev je dete Jaroslavlja i izrastao je u najboljeg golmana KHL. Stubovi odbrane su Rušan Rafikov i kapiten Aleksandar Jelesin, dva domaća momka i "teškaša" u defanzivi. Od velike pomoći bili su reprezentativac Slovačke Martin Gernat i ruski as Nikita Čerepanov, još jedan vojnik kluba koji je radio "prljav posao" u odbrani bez greške.

Napadačku mašineriju činili su Maksim Šalunov, elitni centar i najbolji strelac tima. Zatim Artur Kajumov i Denis Aleksejev, dva krilna igrača koji su bili motori tima. Ne smeju se zaboraviti ni Maksim Berjozkin, mlada zvezda u usponu, Stepan Nikulin i Georgi Ivanov, igrači koji su donosili neverovatnu dubinu u napadu, Pavel Kraskovski, momak koji je prošao sve selekcije kluba.

Igor Nikitin, nekadašnji trener Lokomotive Foto: Alexey Malgavko / Sputnik / Profimedia

Dve decenije se čekao trofej

Titula koja se čekala 22 godine, osvojena je nadmoćno, a pred Lokomotivom su redom padali Torpedo, Avangard, Salavat Julajev i u finalu Traktor iz Čeljabinska. U finalnoj seriji Lokosi su slavili ubedljivo, rezultatom 4:1.

U ovoj sezoni ekipu je napustio trener Igor Nikitin, čovek čiji je sistem discipline, gde se svaki igrač podređuje kolektivu, pretvorio Jaroslavlj u hokejašku tvrđavu. Uprava je reagovala na pravi način i angažovala Kanađanina Boba Hartlija. Klub je tokom leta 2025. godine napravio sjajne poteze na tržištu, zadržavši bazu i dodajući igrače koji donose prevagu.

Kostur šampionskog tima koji je osvojio titulu ostao je na okupu. Upravo su ovi momci Isajev, Rafikov, Berjozkin, Kajumov, uz prekaljenog asa Aleksandra Radulova, uspeli da odbrane tron i osvoje svoju drugu uzastopnu titulu šampiona!

Aleksandar Radulov sa trofejom Gagarin kupa posle pobede Lokomotive u finalu Foto: Yegor Aleyev / Zuma Press / Profimedia

Legenda Radulov

Aleksandar Radulov, legendarni ruski hokejaš odigrao je sezonu za pamćenje, a u Jaroslavlj je stigao pre dve godine upravo iz ekipe AK Bars, protivnika u ovogodišnjem finalu. Ovo je njegova druga titula sa Lokomotivom. Iako u poznim igračkim godinama, bio je prvi poenter tima u regularnoj sezoni sa 52 poena (21 gol i 31 asistencija). Njegova harizma i energija u svlačionici gurale su tim napred.

Jegor Surin, 19-godišnji vunderkind, draftovan od strane Nešvil Predatorsa, eksplodirao je ove sezone. Postigao je 15 golova u regularnom delu, a postao je heroj i finalne serije. Kanađanin Bajron Froze i Slovak Rihard Panjik doneli su preko potrebno NHL i internacionalno iskustvo u napadačkoj liniji. Maksim Šalunov je nastavio tamo, gde je stao prošle sezone, postigavši impresivnih 30 golova u regularnoj sezoni.

Lokomotiva Jaroslavlj šampioni KHL lige za 2026. Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Yegor Aleyev / Zuma Press / Profimedia

Dominantna sezona

Lokomotiva je kroz regularni deo sezone, koji je trajao od septembra 2025. do marta 2026, prošla kao brzi voz. Odigrali su 68 utakmica, zabeležili 34 pobede u regularnom toku i još 12 nakon produžetaka/penala. Sa 98 osvojenih bodova, suvereno su osvojili prvo mesto u Zapadnoj konferenciji, obezbedivši prednost domaćeg terena kroz ceo plej-of na Zapadu.

Na putu do finala Lokomotiva je pobedila moskovski Spartak (4:1), Salavat Julajev iz Ufe (4:0), Avangard iz Omska (4:3), i kao što smo ranije naveli Ak Bars iz Kazanja u velikom finalu - 4:2. Mladi Jegor Surin je u šestoj utakmici odigrao meč života i postigao dva gola, dok je Maksim Šalunov postigao "zlatni gol" za pobedu od 3:2! Fenomenalni golman Danil Isajev proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) plej-ofa sa pet mečeva bez primljenog gola u doigravanju.

Za sledeću sezonu Lokomotiva će opet morati da traži trenera. Vremešni Bob Hartli je posle finala izjavio da je umoran i da završava karijeru, tako da sledeće godine neće predvoditi ekipu iz Jaroslavlja.