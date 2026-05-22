Italijanski biciklista je ključnu prednost stekao na usponu Ungiaska, a kroz cilj je prošao za tri sata, 51 minut i 33 sekunde.

Ovo je Betiolu (32) deveta pobeda u karijeri, a druga na Điru, na kojem je etapni trijumf zabeležio i pre četiri godine.

Drugo mesto zauzeo je norveški biciklista Andreas Leknesund, koji je za pobednikom zaostao 26 sekundi, dok je u sprintu za treće mesto najbrži bio Belgijanac Jasper Stujven sa 44 sekunde zaostatka za Betiolom.

Ružičastu majicu namenjenu najboljem u generalnom plasmanu i dalje nosi Portugalac Afonso Eulalio sa ukupnim vremeom od 52 sata, 15 minuta i 17 sekundi.

Drugo mesto u generalnom poretku zauzima Danac Jonas Vingegor sa 33 sekunde zaostatka, a treći je Holanđanin Timen Arensman sa dva minuta i tri sekunde zaostatka.

Sutra je na programu brdska etapa, koja uključuje pet kategorizovanih uspona, a vozi se od Aoste do Pile u dužini od 133 kilometra.

(Beta)