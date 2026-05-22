Rukometaši Partizana poveli su 1:0 protiv Vojvodine u finalnoj seriji plej-ofa domaće Arkus lige, pošto su, na svom terenu u Beogradu, pobedili 33:27 (19:10).
RUKOMETAŠI PARTIZANA KRENULI KA TITULI: Crno-beli poveli protiv Vojvodine u finalnoj seriji plej-ofa
Najefikasniji u ekipi Partizana, aktuelnog prvaka Srbije, bio je Aljoša Damjanović sa sedam golova. Marko Nikolić je dodao šest pogodaka, dok je Sergej Ivanov postigao pet golova.
U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Milan Milić sa sedam golova, dok su Vojin Čabrilo i Marko Srdanović dodali po četiri pogotka.
Šampion Srbije postaće ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a naredna utakmica je na programu u sredu, 27. maja, u Novom Sadu.
