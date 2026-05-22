Italijanski vozač, koji nakon četiri runde vodi u generalnom plasmanu, najbrži krug u Montrealu odvezao je u vremenu 1:13,402 minuta, a iza njega se našao timski kolega Džordž Rasel sa 0,142 sekunde zaostatka.

Treće i četvrto mesto zauzeli su vozači Ferarija Luis Hamilton (0,774 sekunde zaostatka) i Šarl Lekler (+ 0,953), peto vreme je postavio Maks Verstapen iz Red Bula (+ 0,964), dok su vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri zauzeli šesto i sedmo mesto.

Jedini slobodni trening u Kanadi bio je tri puta prekinut. Prvi put je zaglavljen na stazi ostao vozač Rejsing bulsa Lijam Loson, a zatim je u 24. minutu treninga vozač Vilijamsa Aleksander Albon udario u mrmota, koji se neočekivano pojavio na stazi.

Zbog tog incidenta trening je prekinut na 15 minuta, ali je zatim produžen. Poslednji incident dogodio se pet minuta pre kraja, kada je u zaštitnu ogradu udario vozač Hasa Esteban Okon i ostao bez prednjeg krila.

Od 22.30 na programu su kvalifikacije za sprint trku, koja se vozi u subotu od 18.00.

Trka za Veliku nagradu Kanade na rasporedu je u nedelju od 22.00.

(Beta)