U uzbudljivom meču, odbojkašice Srbije su poražene od Italije sa 2:3. Srbija će se u drugom kolu susresti sa Poljskom.
ŠTETA! Odbojkašice Srbije posle pet setova poražene od Italije na startu pripremnog turnira
Odbojkašice Srbije poražene su u Đenovi od selekcije Italije sa 2:3, po setovima 23:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15, u meču prvog kola na pripremnom turniru "Aia kup".
Meč je trajao 126 minuta, a Srbija u drugom kolu u subotu igra protiv Poljske (17.00).
Foto: OSSRB
Turska je ranije danas pobedila Poljsku sa 3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 22:25, 15:9), a u sledećem kolu u subotu igraju protiv Italije (21.00).
Poslednje kolo na programu je u nedelju, kada Srbija od 17.00 igra protiv Turske, dok se četiri sata kasnije sastaju Italija i Poljska.
