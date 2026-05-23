Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Odbojkašice Srbije poražene su u Đenovi od selekcije Italije sa 2:3, po setovima 23:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15, u meču prvog kola na pripremnom turniru "Aia kup".

Meč je trajao 126 minuta, a Srbija u drugom kolu u subotu igra protiv Poljske (17.00).

1/7 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

Turska je ranije danas pobedila Poljsku sa 3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 22:25, 15:9), a u sledećem kolu u subotu igraju protiv Italije (21.00).

Poslednje kolo na programu je u nedelju, kada Srbija od 17.00 igra protiv Turske, dok se četiri sata kasnije sastaju Italija i Poljska.