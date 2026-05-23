Rasel je na stazi u Montrealu odvezao najbrži krug u vremenu od 1:12,965 minuta, dok je njegov timski kolega i vodeći u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli završio na drugom mestu sa 0,068 sekundi zaostatka.

U drugom startnom redu naći će se vozači Meklarena Lando Noris (zaostatak od 0,315 sekundi) i Oskar Pjastri (0,334 sekunde), a zatim slede vozači Ferarija Luis Hamilton (0,361 sekund) i Šarl Lekler (0,445 sekundi).

Sedmo vreme ostvario je četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula (0,539 sekundi), njegov timski kolega Isak Hadžar krenuće sa osmog mesta (0,640 sekundi), dok je deveto i 10. mesto pripalo Arvidu Lindbladu iz Rejsing bulsa i Karlosu Saincu iz Vlijamsa.

Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Kvalifikacije za sprint zbog tehničkih problema nije započeo Lijam Loson iz Rejsing bulsa, dok je Aleksander Albon iz Vilijamsa propustio kvalifikacije zbog sudara sa mrmotom u slobodnom treningu, posle čega njegov tim nije uspeo da pripremi bolid.

Prvi deo kvalifikacija obeležilo je izletanje sa staze vozača Aston Martina Fernanda Alonsa, zbog čega su na snazi bile crvene zastave.

Sprint trka vozi se sutra u Montrealu od 18.00, dok je glavna trka za Veliku nagradu Kanade na programu u nedelju od 22.00.

