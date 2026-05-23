Kako se navodi u saopštenju kluba iz Bitolja, 20-godišnji levi bek Malik Tatar potpisao je sa Eurofarm Pelisterom ugovor na dve godine i biće predstavljen na početku priprema za sledeću sezonu.

Rođen u Celju, afirmisao se u u Gorenju iz Velenja, a prošao je i sve omladinske kategorije slovenačke reprezentacije.

Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

Ističe se da je Tatar "slovenački potencijal, sa projekcijom za veliku karijeru i siguran napredak" i da ima "karakteristike koje su privukle pažnju nekoliko više klubova".

Slovenački levi bek Malik Tatar je peto pojačanje tima Lina Červara za sezonu 2025/26, posle slovenačkog srednjeg beka Mihe Kotara, makedonskog reprezentativnog desnog beka Martna Serafimova, omladinskg reprezentativnog krila Nenada Belistojanoskog i bosanskog desnog krila Edvina Dželilovića.