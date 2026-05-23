Legendarni vozač Formule 1, Alan Prost, našao se na meti razbojnika u svom domu u Nionu.

Tokom upada pljačkaša, koji se dogodio u jutarnjim časovima, Prost je zadobio povredu glave.

Napadači su provalili u kuću i, prema izveštajima, primorali jednog od njegovih sinova da otvori sef. Iako tačna vrednost otuđenih dragocenosti nije zvanično saopštena, pretpostavlja se da je reč o značajnom iznosu.

Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija

Istražitelji navode da je grupa nakon pljačke pobegla u pravcu Francuske.

Nakon ovog incidenta, Prost je doneo odluku da napusti posed u Nionu i vrati se u Dubai, gde inače provodi veći deo godine. Tužilaštvo kantona Vo odmah je pokrenulo krivičnu istragu kako bi se počinioci identifikovali i priveli pravdi.