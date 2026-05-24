Odbojkaški klub Crvena zvezda za novog trenera postavio je čuvenog Brazilca Karlosa Švankea.



Imali su crveno-beli velike ambicije u prvenstvu, nadali se tituli, ali su ispali u polufinalu od Vojvodine.

Karlos Švanke iz vremena kada je bio selektor Brazila Foto: Foto: fivb.org

Brazilac nemačkog porekla

Bio je to razlog da trener Ivica Jevtić posle dve godine odluči da napusti Marakanu. Uprava je ekspresno reagovala i angažovala Karlosa Švankea, što je bilo veliko iznenađenje za sve u Srbiji.

Karlos Eduardo Švanke je jedno od najcenjenijih i najzanimljivijih imena u svetu moderne odbojke. Reč je o čoveku koji je prošao fascinantan put od vrhunskog odbojkaša do elitnog trenera, a njegov život i karijeru krasi nesvakidašnji spoj južnoameričkog temperamenta i evropskih korena.



Karlos je rođen 30. marta 1974. godine u gradu Sao Leopoldo, a njegovo prezime Švanke otrkiva da je nemačkog porekla. Potiče iz porodice nemačkih migranata koji su se naselili na jugu Brazila, u regiji Rio Grande do Sul, koja je poznata po velikoj nemačkoj zajednici.

Karlos Švanke na tajm-autu kao selektor odbojkaša Brazila Foto: Foto: fivb.org

Osvojio Ligu nacija u vreme korone

Pre nego što je uzeo tablu i seo na trenersku klupu, Karlos je bio vrhunski odbojkaš. Igrao je na poziciji srednjeg blokera i bio je prepoznatljiv po svojoj visini (202 cm) i sjajnom čitanju protivničkih tehničara. Tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih bio je član moćne selekcije Brazila pod vođstvom legendarnog selektora Žoze Roberta Guimaraeša, a kasnije i Bernarda Rezendea. Sa reprezentacijom osvajao je medalje u Svetskoj ligi i prvenstvima Južne Amerike.



Kada je završio igračku karijeru, Švanke je odmah uplovio u trenerske vode, gde je njegova analitičnost došla do potpunog izražaja. Radio je kao pomoćni trener u reprezentaciji. Njegova uloga je postala istorijska 2021. godine tokom Lige nacija. Naime, prvi selektor Renan Dal Zoto se teško razboleo od korona virusa i završio u bolnici, a Švanke je preuzeo tim. Brazil osvaja zlato u Ligi nacija, a Švanke potvrđuje neverovatan liderski dar, jer je odveo Brazil do zlatne medalje, pobedivši Poljsku u finalu. Bio je i selektor Meksika i Bahreina.

Karlos Švanke sa peharom Foto: Fivb.ch

Bogata karijera



Radio je u brazilskim klubovima, Evropi, kao i u Kataru, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu, gde je osvajao titule i Azijsku ligu šampiona. U Zvezdu dolazi iz katarskog Al Rajana. Poliglota je, govori portugalski, španski, italijanski i engleski, što mu omogućava savršenu komunikaciju u internacionalnim svlačionicama.

Ima nadimak "vatrogasac", jer u u odbojkaškom svetu važi za trenera koji donosi ekspresan rezultat kada ekipi padne moral. To je dokazao i u reprezentaciji Brazila i u klubovima – sposoban je da za kratko vreme podigne psihološko stanje ekipe na maksimum.

Karlos Švanke kao selektor Brazila Foto: Fivb.ch

Odbojkaški fanatik

Iako dolazi iz zemlje gde se odbojka igra "na osećaj i emociju", Švanke je fanatik za video-analizu i naprednu statistiku. Smatra da se vrhunska odbojka danas dobija detaljnom taktičkom pripremo pre nego što meč uopšte počne.

Ono što se posebno uklapa u koncepciju sa Crvenom zvezdom, a tiče se Švanke jeste sledeća činjenica. Gde god da je radio, insistirao je na tome da u prvom timu ima mesta za mlade igrače iz omladinskog pogona, prepoznavajući talenat na sličan način na koji su nekada prepoznali njega na jugu Brazila.

Porodičan čovek

Karlos Švanke je čovek koji porodicu uvek stavlja na prvo mesto, a stabilnost koju ima u privatnom životu često ističe kao ključ svog uspeha na klupi, s obzirom na to da trenerski posao zahteva stalna putovanja i promene adresa. U dugogodišnjem je i veoma stabilnom braku sa svojom suprugom koja se zove Bibijana Švanke.

Ona mu je najveći oslonac od samih početaka njegove igračke karijere, a kasnije i kroz sve trenerske izazove i selidbe širom sveta. Roditelji su dvoje dece ćerka Marije Luize i sina Karlosa Eduarda, poznatijeg po nadimku Kadu.

Karlos Švanke kao selektor odbojkaške reprezentacije Brazila Foto: Fivb.ch

Protiv Srba vodio ljute bitke

Karlos Švanke i te kako ima dodirnih tačaka sa srpskom odbojkom, a te veze su se gradile kako kroz njegovu igračku i trenersku karijeru na međunarodnoj sceni, tako i kroz direktan rad u klubovima.

Švanke jekao srednji bloker Brazila igrao protiv asova kao što su braća Grbić (Nikola i Vladimir), Andrija Gerić, Đula Mešter, Ivan Miljković i Goran Vujević. Kao trener susretao se protiv Nikole Grbića i Igora Kolakovića, najviše u Svetskoj ligi.