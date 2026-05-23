Kadetski reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom David Habi osvojio je bronznanu medalju na U15 Evropskom prvenstvu u Bugarskoj u kategoriji do 75 kilograma.
Do velikog uspeha i bronzanog odličja u izuzetno jakoj konkurenciji Habi je stigao nakon četiri borbe.
U prvom meču je tušem savladao Hrvata Vidovića, ali je potom izgubio od Finca Kohtalesa 8:0, da bi potom u repersažu pobedio Gelzinisa iz Litvanije sa 10:2, a u odlučujućem meču za medalju bio je bolji od Rosiosa iz Estonije sa 6:3.
Treba istaći da su zapaženo učešće na kadetskom šampionatu Starog kontinenta u Samokovu imala još dvojica srpskih reprezentativaca Adam Horvat i Dragan Tankosić, koji su osvojili peta mesta.
(Beta)
