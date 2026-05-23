Drugo mesto osvojio je vozač Meklarena Lando Noris sa 1,272 sekundi zaostatka, dok je treći bio Kimi Antoneli u Mercedesu koji je bio sporiji za 1,843 sekundi u odnosu na pobednika.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri zauzeo je četvrto mesto, dok je peti bio Šarl Lekler u Ferariju. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i vozač Ferarija Luis Hamilton, Maks Verstapen u Red Bulu i Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 103 boda, drugi je Rasel sa 88, dok je na trećem mestu Lekler sa 68 osvojenih bodova.

Kvalifikacije za trku na programu su večeras od 22.00, dok je trka za Veliku nagradu Kanade na programu sutra takođe od 22.00.

(Beta)