Sastanak je bio posvećen strateškom jačanju veza i definisanju konkretnih koraka za buduću saradnju između svih klubova ova dva velika sportska društva.

Ispred domaćina, sastanku su prisustvovali najviši zvaničnici: pukovnik Artjom Valerjevič Gromov (načelnik CSKA Ministarstva odbrane Ruske Federacije) i Oleg Vladimirovič Parhomenko (zamenik načelnika CSKA). Delegaciju JSD Partizan predvodili su predsednik Željko Tanasković i generalni sekretar Nedeljko Savić, a u delegaciji su bili i Velibor Srećković (generalni sekretar Ragbi kluba Partizan) kao i Slobodan Đurić (generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport).

CSKA Moskva i JSD Partizan dele posebnu istorijsku, duhovnu i sportsku vezu koja datira još od kraja Drugog svetskog rata. Ova saradnja nikada nije bila samo protokolarna; ona je duboko institucionalna, s obzirom na to da su oba društva nastala kao armijski sportski sistemi svojih država, gradeći generacije šampiona na temeljima discipline, rodoljublja i viteštva. CSKA danas predstavlja kolosalan sportski sistem sa dubokim istorijskim korenima koji širom sveta simbolizuje moć i vrhunske sportske rezultate, dok Partizan nosi status nacionalnog brenda i simbola srpskog sporta.

Slede konkretni koraci: Kampovi, seminari i ulaganje u budućnost.

Ovaj sastanak označava prekretnicu i prelazak sa tradicionalnog prijateljstva na visokofunkcionalnu, stratešku kooperaciju. Rukovodstva oba društva usaglasila su plan daljih aktivnosti koji će se realizovati u najkraćem roku, a koji obuhvataju:

Zajedničke sportske kampove u Srbiji i Rusiji, organizaciju vrhunskih pripremnih i trenažnih kampova na kojima će sportisti oba društva imati najbolje uslove za napredak i međusobno uigravanje.

Sledi i ekspertska razmena trenera i sportista, što otvara vrata za direktan transfer znanja, gde će stručnjaci iz Rusije i Srbije zajednički raditi na unapređenju taktike, metodologije treninga i sportske medicine.

U planu je periodično održavanje konferencija i seminara za sportske radnike, sa ciljem implementacije najsavremenijih sistema upravljanja u sportu.

A posebna pažnja imaksimalni fokus biće okrenut ka ulaganju u mlade sportiste. Akcenat je stavljen na razvoj mlađih kategorija. Kroz saradnju sa Beogradskom asocijacijom za školski sport, otvara se put za masovnu bazu i rano prepoznavanje talenata koji će u budućnosti braniti boje svojih klubova i reprezentacija.

Ova poseta i dogovoreni projekti svedoče o neraskidivim vezama srpskog i ruskog naroda, dokazujući da sport ne poznaje granice kada se udruže zajedničke vrednosti, tradicija i šampionski gen. U periodu koji je pred nama, crno-beli i crveno-plavi svet zajednički će ispisati nove stranice sportske istorije.