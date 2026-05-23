Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine 1:3 (24:26, 25:12, 16:25, 19:25), u prijateljskom meču na turniru u Katovicama.
NOVI PORAZ ORLOVA U KATOVICAMA: Odbojkaši Srbije izgubili od Ukrajine
Kod Srbije bolji od ostalih bio je Veljko Mašulović sa 13 poena.
Ukrajinu su predvodili Dmitro Jančuk sa 17, Kisiljuk Jevhenij sa 16 i Maksim Tonkonoh sa 13 poena.
Srbija je na turniru u Katovicama u prva dva kola pobedila Poljsku i poražena je od Bugarske.
(Beta)
