Spektakl kakav boks dugo nije video odigrao se pod svetlima piramida u Gizi!

Bio je veliki Oleksandr Usik na ivici ambisa, a onda je još jednom pokazao zašto ga zovu kraljem teške kategorije.

Riko Verhoven, bivši kik-boks monstrum iz Holandije, imao je Ukrajinca na konopcima skoro čitav meč, a onda je usledio neverovatan obrt koji će se dugo prepričavati.

Malo ko je davao ikakve šanse Verhovenu, čoveku kome je ovo bio tek drugi profesionalni boks meč u karijeri. Međutim, Holanđanin je od prvog gonga krenuo bez respekta! Napadao je brutalno, pritiskao Usika i pogađao ga iz svih uglova. Publika kraj piramida nije mogla da veruje šta gleda – neprikosnoveni šampion delovao je izgubljeno, dok je autsajder dominirao ringom.

Čak deset rundi Verhoven je bio opasniji rival! Usik je pokušavao da smiri tempo, radio je iz distance i čekao svoju šansu, ali je Holanđanin neumorno išao napred. Klinčevi, razmene, žestoki aperkati i direkti – borba je ličila na pravi rat u pustinji.

A onda, kada su svi pomislili da je senzacija na pomolu, Usik je pokazao zašto je jedan od najvećih svih vremena. U 11. rundi Verhoven je još jednom krenuo agresivno, otvorio gard i napravio kobnu grešku. Usik je to čekao kao predator! Sevnuo je stravičan aperkat pravo u bradu Holanđanina i arena je eksplodirala!

Verhoven je ostao potpuno uzdrman, teturao se po ringu, a sudija je samo sekund pre kraja runde prekinuo meč! Nokaut za pamćenje i novi dokaz da Usik jednostavno ne zna da izgubi.

Ukrajinac je tako sačuvao sve četiri velike titule – WBC, WBA, WBO i IBF – i ostao neporažen sa impresivnim skorom 25-0. Ipak, posle svega što je prikazao Rik Verhoven, jasno je da je svet dobio novog opasnog izazivača.

Borba kod piramida donela je sve – dramu, krv, preokrete i nokaut koji će obići planetu!