Slušaj vest

Oleksandr Usik još jednom je pokazao da je neprikosnoveni kralj teške kategorije!

U spektaklu kraj piramida u Gizi, Ukrajinac je bio na ivici poraza protiv opasnog Rika Verhovena, ali je onda usledio trenutak koji je zaledeo planetu.

1/6 Vidi galeriju Bokserski spektakl u Gizi, Usik - Verhoven Foto: ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holanđanin je čak deset rundi pravio haos u ringu! Napadao je bez straha, pogađao šampiona i bio nadomak senzacije veka. Publika je već počela da veruje da će Usik prvi put pasti, ali je onda usledio brutalan odgovor šampiona.

U 11. rundi Verhoven je ponovo krenuo silovito napred, potpuno se otvorio, a Usik je to čekao! Sevnuo je razorni aperkat direktno u bradu Holanđanina, koji je momentalno izgubio kontrolu nad nogama.

Verhoven je teturao po ringu potpuno izgubljen, dok je sudija samo sekund pre kraja runde prekinuo borbu! Arena kraj piramida eksplodirala je od oduševljenja, a Usik je još jednom dokazao da ga nikada ne smete otpisati.