Na Velikoj nagradi Kanade, Džordž Rasel iz Mercedesa startuje sa pol pozicije. Kvalifikacije su pokazale njegovu dominaciju u Montrealu.
Vozač Mercedesa Britanac Džordž Rasel bio je najbrži u kvalifikacijama i osvojio je pol poziciju uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Kanade u Montrealu.
Rasel, koji je prethodno pobedio u sprintu, startovaće ispred klupskog kolege Andree Kimija Antonelija i Landa Norisa iz Meklarena.
Posle njih će drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri, zatim Luis Hamilton (Ferari), Maks Ferstapen (Red Bul)...
Trka u Montrealu vozi se večeras od 22 sata.
