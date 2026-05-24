Neprikosnoveni kralj teške kategorije, Oleksandr Usik, nakon dramatične pobede nad Rikijem Verhovenom u spektaklu održanom kraj piramida u Gizi, bio je vidno potresen zbog poruke koju je dobio iz domovine.

Dok se u Egiptu borio sa sjajnim Verhovenom, njegova porodica i građani Ukrajine bili su primorani da potraže sklonište zbog bombardovanja.

"U Ukrajini trenutno moj narod je pod napadima, ljudi su u skloništima, moja porodica takođe. Moja ćerka mi je poslala poruku: 'Tata, volim te, pobedio si, ali se plašim.' Nisam znao šta da kažem… samo sam rekao: 'O moj Bože'", rekao je sa suzama u očima Usik.

Ova potresna ispovest ubrzo je obišla svet i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su navijači iz svih krajeva planeta pružili podršku šampionu i njegovoj porodici.

Podsetimo, Usik je zadržao titule u WBA, WBC i IBF verzijama, pošto je posle velike borbe savladao sjajnog Holanđanina Rika Verhovena tehničkim nokautom u 11. rundi.