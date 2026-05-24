Slušaj vest

Neprikosnoveni kralj teške kategorije, Oleksandr Usik, nakon dramatične pobede nad Rikijem Verhovenom u spektaklu održanom kraj piramida u Gizi, bio je vidno potresen zbog poruke koju je dobio iz domovine.

Dok se u Egiptu borio sa sjajnim Verhovenom, njegova porodica i građani Ukrajine bili su primorani da potraže sklonište zbog bombardovanja.

"U Ukrajini trenutno moj narod je pod napadima, ljudi su u skloništima, moja porodica takođe. Moja ćerka mi je poslala poruku: 'Tata, volim te, pobedio si, ali se plašim.' Nisam znao šta da kažem… samo sam rekao: 'O moj Bože'", rekao je sa suzama u očima Usik.

Ova potresna ispovest ubrzo je obišla svet i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su navijači iz svih krajeva planeta pružili podršku šampionu i njegovoj porodici.

Podsetimo, Usik je zadržao titule u WBA, WBC i IBF verzijama, pošto je posle velike borbe savladao sjajnog Holanđanina Rika Verhovena tehničkim nokautom u 11. rundi.

Ne propustiteOstali sportoviPOGLEDAJTE BRUTALAN NOKAUT USIKA! Krvario, trpeo jezive batine, pa jednim udarcem patosirao rivala! Monstruozan aperkat koji će se dugo prepričavati! (VIDEO)
Oleksandr Usik, Riko Verhoven
Ostali sportoviSPEKTAKL KOD PIRAMIDA! Svi su mislili da je šampion gotov, a onda je sevnula bomba za kraj! Usik preživeo pakao, pa brutalno nokautirao Holanđanina u 11. rundi!
Oleksandr Usik, Riko Verhoven
MMAHOROR U HRVATSKOJ! MMA borac pokušao da UBIJE migranta! Isplivao snimak zverskog napada
MMA borci - ilustracija
KošarkaJOKIĆ U NOVOJ ULOZI - SPREMA SE EKSPERIMENT KOJI BI MOGAO DA PROMENI SVE! Amerika na nogama zbog ludog plana Denvera! Ovo niko nije očekivao!
Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver

02:09
DEDA (92) PATOSIRAO TROJICU MANGUPA NASRED ULICE! Nisu ni slutili da se kače sa bivšim bokserom, ređali se NOKAUTI kao na traci Izvor: Twitter