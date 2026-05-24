Bokserska javnost ne prestaje da komentariše haotičan završetak spektakularne borbe između Oleksandra Usika i Rika Verhovena, koja je u trenutku prerasla u ogroman skandal i otvorila žestoke rasprave o tome da li je odluka sudije direktno odlučila pobednika.

Dok jedni slave Usikovu pobedu tehničkim nokautom, drugi su uvereni da je Holanđanin brutalno oštećen i da mu je oduzeta istorijska šansa.

1/6 Vidi galeriju Bokserski spektakl u Gizi, Usik - Verhoven

U noći punoj tenzije u Gizi, Verhoeven je delovao dominantno i imao kontrolu nad tokom borbe, dok je Usik bio primoran da se više puta izvlači iz teških situacija i "preživljava" nalete jednog od najboljih kikboksera svih vremena. Ipak, sve se dramatično preokrenulo u 11. rundi.

U trenutku kada su mnogi analitičari smatrali da je Verhoeven na korak od velike pobede, Usik je pogodio razorni aperkat kojim je poslao rivala na pod. Sudija je prvo dozvolio Holanđaninu da se oporavi i vrati štitnik za zube, što je odmah izazvalo lavinu komentara i sumnji u odluke u ringu.

Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije usledio je šok. Sekundu pre zvona za kraj runde, sudija je prekinuo meč i proglasio Usika pobednikom tehničkim nokautom, ostavljajući publiku u apsolutnoj neverici.

„Šta to radiš, sudija? Pa, šta to radiš?! Šališ li se?!“ – uzvikivao je američki komentator Tod Grišam u prenosu, dok su društvene mreže eksplodirale od optužbi i teorija o "sportskoj pljački".

I sam Verhoeven ostao je zatečen odlukom sudije, jedva pronalazeći reči nakon, kako mnogi tvrde, jednog od najkontroverznijih prekida u istoriji sporta.

"Smatram da je prekid bio preran. Bili smo na samom kraju runde. Trebalo je da me puste da se borim do kraja ili da sačekaju zvono", rekao je razočarani Holanđanin, koji je bio na korak od istorijskog podviga – da postane jedan od retkih boraca koji su osvojili boksersku titulu u tek drugom profesionalnom meču karijere.