Vaterpolista Novog Beograda Dušan Vasić rekao je danas, pred drugu utakmicu finala Super lige Srbije, da će njegova ekipa morati da nametne svoj ritam protiv Radničkog i da smanji broj grešaka.

"Igra iz tog prvog meča u Kragujevcu definitivno nije način na koji želimo da se predstavimo ljubiteljima vaterpola, niti način na koji smo želeli da započnemo borbu za titulu šampiona Srbije", rekao je Vasić, preneo je klub.

Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju sutra od 20.00 na bazenu SC "11. april" ekipu Radničkog, u drugoj utakmici finalne serije plej-ofa Superlige Srbije. Novobeograđani su u Kragujevcu u prvom meču finala, koje se igra do tri pobede, poraženi sa 15:10.

"Taj prvi meč smo veoma dobro počeli, sve nam je išlo na ruku, ali onda je vrlo brzo usledio pad koncentracije. Već krajem prve četvrtine, a pogotovo u drugoj deonici se to najviše osetilo", rekao je Vasić.

On je kazao da je njegova napravila previše individualnih grešaka na toj utakmici i da će to morati da isprave ako žele trijumf. ; "Biće neophodno da nametnemo svoj ritam plivanja, koji mora biti visok. Takođe, moramo podići i agresivnost u odbrani, pogotovo što igramo kod kuće", rekao je Vasić.

On je naveo i da je Radnički tim sa vrhunskim pojedincima, prepun iskusnih i veoma kvalitetnih igrača, ali i istakao da i Novi Beograd "ima snagu". ; "Mislim da je pravo vreme da podignemo formu, nivo naše igre i samopouzdanje, jer ako bismo dobili ovu utakmicu mogli bismo da okrenemo čitavu finalnu seriju u našu korist", zaključio je Vasić.