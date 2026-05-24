Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Boris Vapenski rekao je danas da veruje da njegova ekipa može da pobedi Novi Beograd i u drugoj utakmici finala Superlige Srbije ako bude na nivou iz prvog meča.

Vaterpolisti Radničkog pokušaće da naprave novi korak ka tituli prvaka Srbije u drugoj utakmici finalne serije plej-ofa Superlige protiv Novog Beograda, koja je na programu sutra od 20.00 na bazenu "11. April" u Beogradu.

Kragujevčani su u prvom meču pred svojim navijačima slavili sa 15:10 i poveli sa 1:0 u seriji koja se igra na tri pobede.

"Iako rezultat možda deluje ubedljivo, utakmica je bila veoma zahtevna i mogla je lako da ode i na drugu stranu, posebno tokom prve dve četvrtine. Mislim da je ključ naše pobede bio u odličnoj timskoj odbrani. Odigrali smo veoma disciplinovano, sa malo individualnih grešaka i uspeli da sprovedemo u delo gotovo sve što smo pripremali za ovaj meč", rekao je Vapenski, prenosi klub.

"Ukoliko budemo na tom nivou i u Beogradu, verujem da možemo da dođemo do veoma važne pobede i napravimo brejk", dodao je on. ; Vapenski je naveo i da očekuje "daleko kvalitetnije izdanje" Novog Beograda.

"Na svom bazenu igraju sa mnogo više samopouzdanja i energije i svesni smo da će nam biti još teže nego u Kragujevcu. Moraćemo da budemo maksimalno koncentrisani tokom svih 32 minuta, bez padova u igri, jer će možda biti potrebno i više od naših maksimuma da bismo stigli do novog trijumfa", kazao je Vapenski.

On je rekao i da je atmosfera u redovima Radničkog sjajna, kao i da su svi u timu bili svesni koliko će finalna serija biti teška.

"Zbog toga smo u finale ušli potpuno fokusirani i bez bilo kakvih kalkulacija. Mnogo bi nam značilo da povedemo sa 2:0 i da dođemo u situaciju da pred našim navijačima osvojimo titulu", zaključio je Vapenski.