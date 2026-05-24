Slušaj vest

Pionirski reprezentativac Srbije u rvanju slobodnim stilom Muslim Dadajev osvojio je srebrnu medalju na U15 Evropskom prvenstvu koje se održava u Bugarskoj.

Do titule vicešampiona Evrope u kategoriji do 48 kilograma Dadajev je stigao nakon tri ubedljive pobede.

U osmini finala je prvo savladao Olcana Dumana iz Francuske sa 11:5, da bi potom u četvrtfinalu pobedio Poljaka Hamleta Simonijana sa 6:4. U polufinalu je bio bolji od Makedonca Luke Ananieva sa 8:1, a u finalu je tušem poražen od Rusa Umara Iklazova.

Treba istaći da su mladi srpski rvači ostvarili veliki uspeh na šampionatu Starog kontinenta u Samokovu, pošto je osim srebra Dadajeva i David Habi osvojio bronzu u grčko rimskom stilu, a peta mesta zauzeli su Adam Horvat i Dragan Tankosić kao i Nevena Živojinović.

Ne propustiteKošarkaODLAZEĆI TRENER ZVEZDE! Obradovic se naṣ̌ao uvređen: Zagrmeo na svom Tviteru i objavio zapaljivu poruku!
profimedia-1092055233.jpg
Ostali sportovi"POTPISALI SMO OGROMAN UGOVOR, A ONDA SHVATILI DA JE TO PREVARA" Potrebna nam je jaka Crvena zvezda...
HMCL7297.JPG
TenisSRPSKI TENISER ŽESTOKO UDARIO PO TROICKOM: Šokiran sam i razočaran! Napustio me je zbog Novaka i to na takav način...
profimedia0823829348.jpg
Ostali sportoviRADNIČKI HOĆE BREJK U BEOGRADU! Boris Vapenski: Biće potrebno i više od maksimuma
vaoenski.jpg

BONUS VIDEO:

00:17
Aleksandar Kareljin, rvanje, rvač Izvor: Kurir