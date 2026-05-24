Pionirski reprezentativac Srbije u rvanju slobodnim stilom Muslim Dadajev osvojio je srebrnu medalju na U15 Evropskom prvenstvu koje se održava u Bugarskoj.

Do titule vicešampiona Evrope u kategoriji do 48 kilograma Dadajev je stigao nakon tri ubedljive pobede.

U osmini finala je prvo savladao Olcana Dumana iz Francuske sa 11:5, da bi potom u četvrtfinalu pobedio Poljaka Hamleta Simonijana sa 6:4. U polufinalu je bio bolji od Makedonca Luke Ananieva sa 8:1, a u finalu je tušem poražen od Rusa Umara Iklazova.

Treba istaći da su mladi srpski rvači ostvarili veliki uspeh na šampionatu Starog kontinenta u Samokovu, pošto je osim srebra Dadajeva i David Habi osvojio bronzu u grčko rimskom stilu, a peta mesta zauzeli su Adam Horvat i Dragan Tankosić kao i Nevena Živojinović.

