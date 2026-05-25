S leva na desno: Ivanković, Bubnjić, Šumenković, Koljenšić i Zečević

Vojin Koljenšić, 83-godišnji pionir srpskog i jugoslovenskog hokeja na ledu, dobio je nesvakidašnje priznanje direktno iz najjače hokejaške lige na svetu (NHL).

Zvanični, personalizovani dres Detroit Red Wingsa poslao mu je Mario Milošević, potpredsednik kreative u kompaniji Ilitch Sports + Entertainment / Detroit Red Wings.

Vojin Koljenšić Šilja Foto: Privatna arhiva

Prepoznatljivi crveno-beli dres sa prezimenom KOLJENŠIĆ i brojem 11 – tačno onim brojem koji je popularni Šilja nosio tokom svojih slavnih igračkih dana – uručen je u subotu, 23. maja 2026. godine u Beogradu.

Dres mu je predao Aleksandar Šumenković, bivši igrač HK Crvena zvezda koga je Koljenšić trenirao pre nekoliko decenija.