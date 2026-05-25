NHL VELIKAN POKLONIO KULTNI DRES: Detroit Red Wings odali počast srpskoj hokejaškoj legendi Vojinu Koljenšiću Šilji
Vojin Koljenšić, 83-godišnji pionir srpskog i jugoslovenskog hokeja na ledu, dobio je nesvakidašnje priznanje direktno iz najjače hokejaške lige na svetu (NHL).
Zvanični, personalizovani dres Detroit Red Wingsa poslao mu je Mario Milošević, potpredsednik kreative u kompaniji Ilitch Sports + Entertainment / Detroit Red Wings.
Prepoznatljivi crveno-beli dres sa prezimenom KOLJENŠIĆ i brojem 11 – tačno onim brojem koji je popularni Šilja nosio tokom svojih slavnih igračkih dana – uručen je u subotu, 23. maja 2026. godine u Beogradu.
Dres mu je predao Aleksandar Šumenković, bivši igrač HK Crvena zvezda koga je Koljenšić trenirao pre nekoliko decenija.
Uručenje je preraslo u emotivni skup jer su događaju prisustvovali i drugi legendarni veterani Crvene zvezde iz 1980-ih godina: dr Rista Ivanković, Dušan Zečević, Slavko Bubnjić i Zoran Mitrović, koji su se okupili da podrže svog nekadašnjeg stratega.