Vojin Koljenšić, 83-godišnji pionir srpskog i jugoslovenskog hokeja na ledu, dobio je nesvakidašnje priznanje direktno iz najjače hokejaške lige na svetu (NHL).

Zvanični, personalizovani dres Detroit Red Wingsa poslao mu je Mario Milošević, potpredsednik kreative u kompaniji Ilitch Sports + Entertainment / Detroit Red Wings.

Vojin Koljenšić Šilja Foto: Privatna arhiva

Prepoznatljivi crveno-beli dres sa prezimenom KOLJENŠIĆ i brojem 11 – tačno onim brojem koji je popularni Šilja nosio tokom svojih slavnih igračkih dana – uručen je u subotu, 23. maja 2026. godine u Beogradu.

Dres mu je predao Aleksandar Šumenković, bivši igrač HK Crvena zvezda koga je Koljenšić trenirao pre nekoliko decenija.

Uručenje je preraslo u emotivni skup jer su događaju prisustvovali i drugi legendarni veterani Crvene zvezde iz 1980-ih godina: dr Rista Ivanković, Dušan Zečević, Slavko Bubnjić i Zoran Mitrović, koji su se okupili da podrže svog nekadašnjeg stratega.

