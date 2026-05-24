NAJBRŽA ŽENA NA PLANETI PALA NAJNIŽE MOGUĆE - ZATVOR, BANKROT I POTPUNI PAD: Olimpijska kraljica uhvaćena u najvećoj doping prevari ikada! (FOTO+VIDEO)
Priča o Merion Džons jedna je od najpoznatijih, ali i najtragičnijih u istoriji modernog sporta.
Bila je na vrhu sveta, slavljenja kao „najbrža žena na planeti“ i američka heroina, da bi kasnije završila u zatvoru, ostala bez imovine i svih osvojenih odličja.
Rani život i talenat
Merion Džons je rođena 1975. godine u Los Anđelesu. Od malih nogu pokazivala je izuzetan atletski talenat, ali i košarkaške sposobnosti. Bila je podjednako uspešna u atletici i košarci.
Kao košarkašica, igrala je za Univerzitet Severne Karoline (UNC) i 1994. godine osvojila NCAA titulu. Planirala je profesionalnu WNBA karijeru, ali se nakon povrede stopala krajem devedesetih potpuno posvetila atletici.
Sidnej 2000: vrhunac karijere
Na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, Merion Džons je postala globalna zvezda. Osvojila je ukupno pet medalja:
zlato na 100 metara
zlato na 200 metara
zlato u štafeti 4×400 metara
bronzu u skoku udalj
bronzu u štafeti 4×100 metara
Postala je prva žena u istoriji sa pet medalja na jednim Olimpijskim igrama, što ju je pretvorilo u sportsku ikonu i miljenicu sponzora.
Doping afera „BALCO“
Sumnje su godinama pratile njen uspeh, posebno zbog ljudi iz njenog okruženja. Njen suprug, bacač kugle Čarls Džej Hanter, bio je pozitivan na steroide u Sidneju, dok je njen partner, sprinter Tim Montgomeri, takođe bio povezan sa doping aferama.
Ključni skandal otkriven je kroz aferu BALCO (Bay Area Laboratory Co-operative), laboratoriju koja je sportistima davala tzv. „dizajnerske steroide“, neotkrivene tadašnjim testovima.
Glavna supstanca bila je poznata kao „The Clear“ (tetrahidrogestrinon).
Priznanje i pad
Godine 2007. Merion Džons je, pod pritiskom dokaza, priznala da je lagala federalnim agentima i da je koristila nedozvoljene supstance pre, tokom i nakon Olimpijskih igara u Sidneju.
Tvrdila je da joj je trener Trevori Grejem govorio da je supstanca „hranjivo laneno ulje“, ali je kasnije priznala da je znala istinu i da je odlučila da ćuti.
Njene ranije izjave o nevinosti bile su oštre i kategorične:
„Možete me testirati koliko god želite, uvek ću biti čista.“
Posledice
Nakon priznanja usledile su teške posledice:
Međunarodni olimpijski komitet oduzeo joj je svih pet medalja
izgubljeni su svi sponzorski ugovori, uključujući Nike
bankrotirala je i izgubila kuću
godine osuđena je na šest meseci zatvora zbog lažnog svedočenja FBI-ju
Kaznu je izdržala u saveznom zatvoru u Teksasu.
Emotivno priznanje
Pred sudom u Njujorku, u suzama je izjavila:
„Sa velikom sramotom stojim pred vama… izdala sam vaše poverenje.“
Kasnije je priznala da je lagala iz straha i da je sama sebi uništila karijeru i ugled.
Povratak sportu
Nakon izlaska iz zatvora 2008. godine, pokušala je da se vrati sportu. Godine 2010. potpisala je ugovor za WNBA tim Tulsa Šok i odigrala jednu sezonu profesionalne košarke.
U intervjuima je kasnije izjavila da veruje da bi i bez dopinga bila šampionka, ali je naglasila da su pravila prekršena i da su kazne bile zaslužene.
Danas Merion Džons živi povučenim životom u Teksasu. Udata je za bivšeg sprintera Obadelea Tompsona, sa kojim ima decu, a ima i sina iz veze sa Timom Montgomerijem.
Bavi se motivacionim govorima i javno govori o greškama, lažima i posledicama dopinga.
Njena priča ostaje jedna od najpoznatijih opomena u svetu sporta – o tome koliko brzo slava može da se pretvori u pad.
