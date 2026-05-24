Priča o Merion Džons jedna je od najpoznatijih, ali i najtragičnijih u istoriji modernog sporta.

Bila je na vrhu sveta, slavljenja kao „najbrža žena na planeti“ i američka heroina, da bi kasnije završila u zatvoru, ostala bez imovine i svih osvojenih odličja.

Rani život i talenat

Merion Džons je rođena 1975. godine u Los Anđelesu. Od malih nogu pokazivala je izuzetan atletski talenat, ali i košarkaške sposobnosti. Bila je podjednako uspešna u atletici i košarci.

Kao košarkašica, igrala je za Univerzitet Severne Karoline (UNC) i 1994. godine osvojila NCAA titulu. Planirala je profesionalnu WNBA karijeru, ali se nakon povrede stopala krajem devedesetih potpuno posvetila atletici.

Sidnej 2000: vrhunac karijere

Na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, Merion Džons je postala globalna zvezda. Osvojila je ukupno pet medalja:

zlato na 100 metara

zlato na 200 metara

zlato u štafeti 4×400 metara

bronzu u skoku udalj

bronzu u štafeti 4×100 metara

Postala je prva žena u istoriji sa pet medalja na jednim Olimpijskim igrama, što ju je pretvorilo u sportsku ikonu i miljenicu sponzora.

Doping afera „BALCO“

Sumnje su godinama pratile njen uspeh, posebno zbog ljudi iz njenog okruženja. Njen suprug, bacač kugle Čarls Džej Hanter, bio je pozitivan na steroide u Sidneju, dok je njen partner, sprinter Tim Montgomeri, takođe bio povezan sa doping aferama.

Ključni skandal otkriven je kroz aferu BALCO (Bay Area Laboratory Co-operative), laboratoriju koja je sportistima davala tzv. „dizajnerske steroide“, neotkrivene tadašnjim testovima.

Glavna supstanca bila je poznata kao „The Clear“ (tetrahidrogestrinon).

Priznanje i pad

Godine 2007. Merion Džons je, pod pritiskom dokaza, priznala da je lagala federalnim agentima i da je koristila nedozvoljene supstance pre, tokom i nakon Olimpijskih igara u Sidneju.

Tvrdila je da joj je trener Trevori Grejem govorio da je supstanca „hranjivo laneno ulje“, ali je kasnije priznala da je znala istinu i da je odlučila da ćuti.

Njene ranije izjave o nevinosti bile su oštre i kategorične:

„Možete me testirati koliko god želite, uvek ću biti čista.“

Posledice

Nakon priznanja usledile su teške posledice:

Međunarodni olimpijski komitet oduzeo joj je svih pet medalja

izgubljeni su svi sponzorski ugovori, uključujući Nike

bankrotirala je i izgubila kuću

godine osuđena je na šest meseci zatvora zbog lažnog svedočenja FBI-ju

Kaznu je izdržala u saveznom zatvoru u Teksasu.

Emotivno priznanje

Pred sudom u Njujorku, u suzama je izjavila:

„Sa velikom sramotom stojim pred vama… izdala sam vaše poverenje.“

Kasnije je priznala da je lagala iz straha i da je sama sebi uništila karijeru i ugled.

Povratak sportu

Nakon izlaska iz zatvora 2008. godine, pokušala je da se vrati sportu. Godine 2010. potpisala je ugovor za WNBA tim Tulsa Šok i odigrala jednu sezonu profesionalne košarke.

U intervjuima je kasnije izjavila da veruje da bi i bez dopinga bila šampionka, ali je naglasila da su pravila prekršena i da su kazne bile zaslužene.

Danas Merion Džons živi povučenim životom u Teksasu. Udata je za bivšeg sprintera Obadelea Tompsona, sa kojim ima decu, a ima i sina iz veze sa Timom Montgomerijem.

Bavi se motivacionim govorima i javno govori o greškama, lažima i posledicama dopinga.

Njena priča ostaje jedna od najpoznatijih opomena u svetu sporta – o tome koliko brzo slava može da se pretvori u pad.

