Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Kanade.Italijanski vozač je na stazi u Montrealu zabeležio četvrtu uzastopnu pobedu u pet ovosezonskih trka.

Drugo mesto je pripalo sedmostrukom svetskom prvaku Luisu Hamiltonu iz Ferarija, kojem je ovo drugi podijum u sezoni, dok je četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen iz Red Bula završio na trećoj poziciji za svoj prvi pobednički podijum u godini.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Četvrto mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, peti je kroz cilj prošao Isak Hadžar iz Red Bula, a bodove su osvojili još Franko Kolapinto iz Alpine, Lijam Loson iz Rejsing bulsa, Pjer Gasli iz Alpine, kao i vozač Vilijamsa Karlos Sainc i vozač Hasa Oliver Berman.

Zbog tehničkih problema trku nisu završili vozači Mercedesa Džordž Rasel i Meklarena Lando Noris.

Pre početka trke na stazi je padala blaga kiša, zbog čega je ekipa Meklarena odlučila da njihovi vozači krenu na gumama za promenjive uslove, što se pokazalo kao loša odluka.

Početak trke je odložen nakratko, pošto vozač Rejsing bulsa Arvid Lindblad nije mogao da pokrene bolid, pa su vozači umesto starta dobili dva dodatna kruga za zagrevanje, a mladi britanski vozač se povukao u garažu.

Sa prve startne pozicije krenuo je Rasel, drugo mesto zauzeo je Antoneli, dok su se u drugom startnom redu našli vozači Meklarena Noris i Oskar Pjastri.

Petu poziciju na startu je zauzeo Hamilton, šesti je krenuo Verstapen, sedmi Hadžar, a sa osmog mesta trku je počeo Lekler.

Izuzev vozača Meklarena svi ostali vodeći timovi odlučili su se za meke gume.

Najbolji start imao je Noris, koji je sa unutrašnje strane obišao dva Mercedesa i preuzeo prvo mesto, dok se iza njega našao Antoneli.

Rasel je pao na treće mesto, iza njega se našao Hamilton, dok su na petoj i šestoj poziciji bili Pjastri i Verstapen.

Pjastri je već na kraju prvog kruga otišao na promenu guma i uzeo srednje tvrde gume, a isto je u trećem krugu uradio i njegov timski kolega.

U trećem krugu viđen je i prvi napad Rasela na Antonelija, ali je Italijan uspeo da odbrani prvo mesto sve do sedmog kruga, kada je Rasel napao sa spoljne strane, a Antoneli napravio grešku i posle kasnog kočenja za trenutak sišao sa staze.

Vratio se Italijan na drugo mesto, dok je Hamilton smanjio razliku, ali bez mogućnosti za napad.

Hamilton je dva kruga kasnije izgubio treće mesto u borbi sa Verstapenom, a u poruci timu rekao je da ne oseća snagu bolida.

U 12. i 13. krugu viđene su nove borbe između vozača Mercedesa, koji su se smenjivali na prvom mestu, da bi Rasel ponovo preuzeo vodeće mesto.

U borbi za niže pozicije Pjastri je u 13. krugu udario u bolid vozača Vilijamsa Aleksandera Albona, koji se krug kasnije povukao iz trke, dok je vozač Meklarena otišao u boks na zamenu oštećenog prednjeg krila.

Zbog tehničkog kvara u boks je u 16. krugu pozvan i drugi vozač Meklarena - Noris, koji se potom vratio na stazu.

Najviše uzbuđenja je i u narednim krugovima viđeno u borbi za prvo mesto između vozača Mercedesa, dok je Verstapen za njima dvojicom zaostajao sedam sekundi.

Iza Verstapena su se nalazili vozači Ferarija Hamilton i Lekler, a šesto mesto je držao drugi vozač Red Bula - Hadžar.

Direkcija trke je u 24. krugu kaznila Pjastrija sa dodatnih 10 sekundi zbog sudara sa Albonom.

U istom krugu došlo je do kontakta između Rasela i Antonelija, posle čega je Italijan ponovo pogrešio na kočenju i morao je da vrati prvo mesto timskom kolegi.

Iz trke se ubrzo zbog tehničkih problema povukao vozač Aston Martina Fernando Alonso, a najveće uzbuđenje viđeno je u 30. krugu, kada je Rasel zbog kvara pogonskog agregata morao da parkira bolid na stazi.

To je dovelo do virtuelnog vozila bezbednosti, koje su svi vodeći vozači iskoristili za odlazak na zamenu guma.

Hadžar je gužvu u boksu iskoristio i našao se ispred Leklera na četvrtom mestu, a upravo je njihova borba obeležila prve krugove nakon ukidanja virtuelnog vozila bezbednosti.

Vozač Red Bula je prilikom branjenja pozicije nekoliko puta menjao pravac tokom kočenja, zbog čega je kasnije tokom trke kažnjen sa 10 sekundi.

Lekler je u 40. krugu obišao Hadžara za četvrtu poziciju, a u istom krugu iz trke se povukao Noris, koji je odustao zbog problema sa menjačem, dok je bolid parkirao na sigurno, van staze.

Odustajanja su se nastavila i u 43. krugu, kada je zbog problema sa sistemom oslanjanja morao da se povuče vozač Kadilaka Serhio Peres.

U 46. krugu za trenutak je uvedeno virtuelno vozilo bezbednosti zbog delova na stazi.

Među vodećima Verstapen je smanjivao razliku u odnosu na vodećeg Antonelija, dok je sa druge strane na dve sekunde zaostatka za Holanđaninom bio trećeplasirani Hamilton.

Delovi na stazi ponovo su bili razlog za virtuelno vozilo bezbednosti, ovog puta u 53. krugu, što su za odlazak u boks i odrađivanje kazni iskoristili Hadžar i Pjastri.

Krug kasnije na stazi se zavrteo Lekler, ali je uspeo da se bez većih problema vrati.

Hamilton se potpuno približio Verstapenu i u 57. krugu počela je borba za drugo mesto, a Britanac je pet krugova kasnije uspeo da obiđe vozača Red Bula.

U 63. krugu Hadžar je zbog nove kazne morao na stajanje u boks, ali se zbog velike razlike u odnosu na Kolapinta vratio bezbedno na peto mesto.

Do kraja trke Verstapen je pokušavao da napadne Hamiltona i vrati drugu poziciju, ali u tome nije uspeo.

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 131 bodom, Rasel je drugi sa 88 bodova, treće mesto zauzima Lekler sa 75 bodova, dok je Hamilton četvrti sa 72 boda.

Naredna trka vozi se 7. juna za Veliku nagradu Monaka.