Slušaj vest

Karavan Plazma Sportskih igara mladih nastavljen je širom Srbije kroz Dane sporta održane u Kruševcu, Boru, Požarevcu, Nišu, Leskovcu i Surdulici, gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim takmičenjima, druženju i aktivnostima koje promovišu fer-plej, prijateljstvo i zdrave stilove života.

Trg Kosovskih junaka u Kruševcu bio je 18. maja domaćin Dana sporta, koji je okupio veliki broj najmlađih učesnika kroz bogat sportski i kulturno-umetnički program. Himnu Republike Srbije izveo je hor Osnovne škole „Nada Popović“, kojim je dirigovala nastavnica Slađana Đokić, dok su program dodatno upotpunili KUD „Polet“ iz Padeža i Klub ritmičke gimnastike „Nika“. Događaju su prisustvovali Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika Kruševca, Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za sport i omladinu, Lazar Jović, koordinator Igara, kao i Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju. Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom nosili su Petra Miladinović i Olga Petković, kadetske reprezentativke Srbije u odbojci, kao i Lazar Balević, omladinski reprezentativac Srbije u fudbalu.

Sportski centar Požarevac bio je 19. maja domaćin Dana sporta Plazma Sportskih igara mladih, gde su najmlađi učesnici uživali u sportskom programu, druženju i sjajnoj atmosferi. Himnu Republike Srbije izvele su Magdalena Mikić i Eva Marković, dok su program dodatno upotpunili nastupi Plesnog kluba „Rojal“ i Gimnastičkog kluba „Zvezda“. Događaju su prisustvovali Milan Jović, član Gradskog veća za sport, Ivan Pantić, član Gradskog veća, Miloš Milošević, koordinator Plazma Sportskih igara mladih, Dalibor Ristić, direktor Wiener Städtische KUP-a u rukometu, Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, kao i Slobodan Popović, sportski direktor Igara. Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom upriličili su Maša Rajić, atletičarka, kao i ženska odbojkaška ekipa „Busije“ sa trenerom Slavišom Stojanovićem, koja je prošle godine na međunarodnoj završnici u Splitu osvojila prvo mesto.

Dan kasnije, 20. maja, stadion FK Bor bio je ispunjen sportskim duhom i pozitivnom energijom, uz prisustvo više od hiljadu i po učesnika i posetilaca. Događaju su prisustvovali Predrag Balašević, zamenik gradonačelnika Bora, Zoran Barbulović, većnik za sport, Milorad Filipović, predsednik Sportskog saveza, Staniša Aksić, koordinator Plazma Sportskih igara mladih, kao i Miodrag Gogić i Slobodan Popović u ime Igara. Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom upriličila je Sara Radović, kadetska reprezentativka Srbije u rukometu.

1/6 Vidi galeriju Sportske Igre Mladih, maj 2026. godina Foto: Sportske Igre Mladih

Karavan Igara stigao je i do Niša, gde je 21. maja u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ održan Dan sporta uz veliki broj učesnika i odličnu atmosferu. Svečani program otvorio je Dečiji hor „Čarobna nota“, kojim je dirigovala profesorka Miljana Radivojević, dok je program dodatno upotpunio nastup Ansambla narodnih igara i pesama „Mozaik“. Događaju su prisustvovali Luka Gašević, zamenik gradonačelnika Niša, Milan Milanov, većnik za sport, Zvonimir Stanković, predsednik Sportskog saveza, Suzana Jovanović, načelnica Uprave za socijalnu i porodičnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, Predrag Jančić, rukovodilac za sport, Miodrag Plavšić, direktor škole domaćina, Branka Aranđelović, koordinatorka SIM-a za Niš, kao i direktor Sportskog centra „Čair“. Plamen prijateljstva nosila je Tina Ninić, osvajačica trećeg mesta na Svetskom prvenstvu u tekvondou.

Istog dana u Nišu održano je i regionalno finale Srbija – Istok u okviru Wiener Städtische KUP-a u rukometu, koje je okupilo veliki broj mladih rukometaša i rukometašica iz ovog dela Srbije.

Sportska hala „Partizan“ u Leskovcu bila je 22. maja domaćin Dana sporta Plazma Sportskih igara mladih. Himnu Republike Srbije izveo je Pavle Cvetković, dok su događaju prisustvovali dr sci. med. Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, Brankica Stamenković, član Gradskog veća za prosvetu, Tanja Mančić, koordinatorka Igara, kao i Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju. Tradicionalni Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom uneo je Saša Jovanović, fudbalski trener sa UEFA Pro licencom.

Karavan je nastavljen i u Surdulici, gde je 23. maja u Sportskoj hali održan Dan sporta uz prisustvo velikog broja mališana i gostiju. Program je upotpunio nastup folklorne sekcije Sportskog saveza Surdulica, dok su događaju prisustvovali ministar u Vladi Republike Srbije Novica Tončev, predsednica opštine Surdulica Aleksandra Popović, većnik za sport Nebojša Arsić, predsednik Sportskog saveza Vladica Nestorović, kao i David Milić, koordinator Plazma Sportskih igara mladih za Surdulicu i sekretar Sportskog saveza. U ime Igara prisutnima se obratio Miodrag Gogić, izvršni direktor Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, nakon čega je skup pozdravio i ministar Novica Tončev. Plamen prijateljstva zajedno sa lavom Viktorom uneo je David Bogdanov, košarkaš KK „Radnik“.

Najmlađi učesnici u svim gradovima imali su priliku da se takmiče u disciplinama koje su deo standardnog programa Dana sporta – Telekom Srbija KUP-u i Coca-Cola CUP-u u malom fudbalu, ženskoj odbojci, Lino igri između dve vatre, kao i atletskoj trci na 60 metara.

Poseban segment Plazma Sportskih igara mladih realizuje se u saradnji sa kompanijom Dunav osiguranje kroz kampanju „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, koja promoviše toleranciju, prijateljstvo, međusobno poštovanje i borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Plazma Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi, koja se danas održava u pet zemalja regiona – Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem promocije zdravih stilova života, prijateljstva i zajedništva, uz potpuno besplatno učešće za svu decu.