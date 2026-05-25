VELIKA ČAST ZA PREDSEDNIKA JSD PARTIZAN U MOSKVI! Legenda crno-belih odlikovana ordenom, pa se obratila na ruskom jeziku
Poseban deo ceremonije bio je posvećen učvršćenoj partnerskoj saradnji između Sportskog društvu CSKA i JSD Partizan.
Po naređenju zamenika ministra odbrane Ruske Federacije, koja je zavedena pod brojem 042, predsednik JSD Partizan Željko Tanasković, odlikovan je ordenom Ministarstva odbrane Ruske Federacije.
Tanaskoviću je priznanje koje retko dobijaju stranci uručio načelnik Sportskog društva CSKA pukovnik Artjom Valerijevič Gromov.
Tanasković je na ceremoniji održao govor na Ruskom, što je oduševilo prisutne. Dan pre ceremonije delegacije JSD Partizan (Željko Tanasković, Nedeljko Savić i Velibor Srećković) i Beogradske asocijacije za školski sport (Slobodan Đurić) u pratnji zamenika načelnika CSKA zaduženog za sportska pitanja, pukovnika Olega Nikolajeviča Parhomenka obišla je velelepni muzej sporta ovog giganta, kao i nekoliko sportskih objekata, koji obezbeđuju vrhunske uslove za razvoj sportista.
