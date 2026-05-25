Po naređenju zamenika ministra odbrane Ruske Federacije, koja je zavedena pod brojem 042, predsednik JSD Partizan Željko Tanasković , odlikovan je ordenom Ministarstva odbrane Ruske Federacije.

Tanasković je na ceremoniji održao govor na Ruskom, što je oduševilo prisutne. Dan pre ceremonije delegacije JSD Partizan (Željko Tanasković, Nedeljko Savić i Velibor Srećković) i Beogradske asocijacije za školski sport (Slobodan Đurić) u pratnji zamenika načelnika CSKA zaduženog za sportska pitanja, pukovnika Olega Nikolajeviča Parhomenka obišla je velelepni muzej sporta ovog giganta, kao i nekoliko sportskih objekata, koji obezbeđuju vrhunske uslove za razvoj sportista.