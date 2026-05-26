Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da je šampionska titula sada u rukama njegovog timskog kolege Kimija Antonelija, nakon što je mladi italijanski vozač u Montrealu ostvario četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu Formule 1.

Antoneli je sinoć pobedio u trci za Veliku nagradu Kanade i ima 43 bodova prednosti u odnosu na Rasela, koji nije završio trku zbog kvara.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Italijanski 19-godišnji vozač ima četiri pobede u prvih pet trka u sezoni, a Rasel je ostvario jednu pobedu, u prvoj trci u Australiji.

Njih dvojica su se u nedelju na stazi "Žil Vilnev" žestoko borili za prvo mesto, sve dok britanski vozač nije imao kvar na motoru u 30. krugu dok je vodio."Čini se da je titula sada u Antonelijevim rukama. Ponosan sam na rezultate ovog vikenda. Pol pozicija u sprintu, pobeda u sprintu, pol pozicija u trci i vodio sam pre nego što sam se povukao iz trke. To je bila dobra borba sa Kimijem. Mislim da nisam mogao više da uradim ovog vikenda. Odlazim zadovoljan", rekao je Rasel za Skaj.

On je dodao da je frustriran zbog onoga što se dogodilo i rekao: "Šta više mogu da uradim?".

Rasel, koji je rekao da uživa u borbi sa Antonelijem i da ga to podseća na stare dane iz kartina, smatra da trenutni nema sreće u duelima sa italijanskim vozačem.

Podsetio je na ulazak bezbednosnog vozila u trci u Japanu, što je omogućilo Antoneliju da ode u boks i vrati se na stazu ispred njega, na problem u trećem delu kvalifikacija u trci u Kini, kao i crvenu zastavu u trci u Australiji, koja je Mercedesu dala više vremena da popravi Antonelijev bolid oštećen u udesu na treningu.

"Čini se kao da ne mogu da odahnem. Voleo bih da se ovaj kvar na motoru dogodio u Majamiju, kada sam bio šesti, nego ovde u Montrelu kada sam vodio. Ili da je sejfti kar u Japanu izašao jedan krug ranije. Bilo je kvara u Kini, čak i bez crvene zastave u prvom delu kvalifikacija, Kimi bi počeo poslednji. Trenutno mi nešto ne ide od ruke", naveo je 28-godišnji vozač.

"Nikome ne želim lošu sreću. Samo želim da se žestoko borim i da se pošteno borim. Imamo jednake mogućnosti aliu ovom trenutku sreća nije na mojoj strani", dodao je Rasel.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) kaznila je Rasela uslovno sa 5.000 evra na godinu dana, pošto je bacio naslon za glavu na stazu, kada se njegov bolid zaustavio tokom trke.

FIA je navela da je Rasel rekao da se zbog tog poteza stidi i da se izvinio.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 7. juna trkom za Veliku nagradu Monaka.