Milan Zupančič, istaknuti sportski radnik koji je ostavio veliki trag u bivšoj Jugoslaviji i Sloveniji, preminuo je u 96. godini.

Zupančić je obavljao značajne funkcije u Rukometnom savezu Jugoslavije, gde je bio cenjen kao sposoban organizator i čovek velikog autoriteta. Za vreme njegovog mandata je reprezentacija Jugoslavije 1986. godine postala prvak sveta.

Bila je to slavna generacija koja je u Cirihu u finalu savladala Mađarsku sa 24:22 (12:12). Predvođeni trenerom Zoranom Tutom Živkovićem, plavi dres su nosili Mirko Bašić, Zlatan Arnautović, Rolando Pušnik, Momir Rnić, Veselin Vuković, Zlatan Saračević, Jovica Elezović, Časlav Grubić, Jasmin Mrkonja, Zlatko Portner, Veselin Vujović, Jovica Cvetković, Jožef Holpert, Dragan Mladenović, Muhamed Memić, Mile Isaković.

Nakon osamostaljenja Slovenije postao je prvi predsednik Rukometnog saveza Slovenije i učestvovao u stvaranju temelja modernog slovenačkog rukometa.