Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd 13:11 i poveli u finalu Superlige sa 2-0. Ekipa je na korak do titule šampiona.
još jedna
NOVA POBEDA! Radnički na korak do titule: Trijumf protiv Novog Beograda!
Slušaj vest
Vaterpolisti Radničkog poveli su u finalu Superlige sa 2-0, pošto su u drugom meču pobedili Novi Beograd 13:11 na bazenu "11. april".
Ekipa Uroša Stevanović došla je na korak do titule, a naredni meč igra se u četrvtak 31. maja u Kragujevcu, kada će imati prvu meč loptu za titulu šampiona.
Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac
Vidi galeriju
Najbolji u timu Radničkog bio je Andrija Prlainović sa tri gola, dok je golman Radoslav Filipović imao osam odbrana.
U ekipi Novog Beograda Miloš Ćuk dao je tri gola, a po dva pogotka imali su Vasilije Martinović i Nikola Lukić, dok je Milan Glušac imao 10 odbrana.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši