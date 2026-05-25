Dodajte Kurir u vaš Google izbor

još jedna

još jedna

Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog poveli su u finalu Superlige sa 2-0, pošto su u drugom meču pobedili Novi Beograd 13:11 na bazenu "11. april".

Ekipa Uroša Stevanović došla je na korak do titule, a naredni meč igra se u četrvtak 31. maja u Kragujevcu, kada će imati prvu meč loptu za titulu šampiona.

1/3 Vidi galeriju Boris Vapenski, VK Radnički Kragujevac Foto: VK Radnički Kragujevac

Najbolji u timu Radničkog bio je Andrija Prlainović sa tri gola, dok je golman Radoslav Filipović imao osam odbrana.

U ekipi Novog Beograda Miloš Ćuk dao je tri gola, a po dva pogotka imali su Vasilije Martinović i Nikola Lukić, dok je Milan Glušac imao 10 odbrana.

BONUS VIDEO: