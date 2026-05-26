Slušaj vest

Sa trenerom Goranom Obradovićem ona odlazi u Košice (Slovačka) na međunarodni miting.

"Reč je o takmičenju na trgu planiranom samo za skakače udalj i troskokaše oba pola. Podloga je od dasaka", kaže Goran Obradović.

Trebalo je da najuspešniji dvojac srpske kraljice sportova letnju premijeru obavi prošle srede u Savoni (Italija).

"Na tonizaciji dva dana pred odlazak uhvatio ju je grč u kvadricepsu. Iz predostrožnosti smo odlučili da ne idemo. Kad smo videli da nije ništa ozbiljno potražili smo novu mogućnost i odlučili se za Košice".

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Na početku sezone je Ivana Španović uvek skakala udalj s kraćim zaletom pa to primenjuje i u troskoku, disciplini koju je u prvi plan stavila prošle sezone. Krenuće iz 10 koraka.

"Najdalje je na taj način troskočila 13,80 metara pa očekujemo da bude što bliža tom rezultatu".

Pun zalet Ivane Španović iznosi 16 koraka i primenila ga je na Prvenstvu sveta u dvorani u Torunju (Poljska) zimus gde je osvojila šesto mesto s 14,35 m. Dok je 2025. cilj bio da se nađe među 32 najbolje troskokašice planete kako bi se plasirala na Šampionat globusa u Tokiju (Japan), sada je već na 10. poziciji rang liste.

"Izvanredan plasman s obzirom da je ostvaren posle samo godinu dana bavljenja ovom disciplinom. Otvara joj vrata svih velikih takmičenja, pa će sledeće biti miting Dijamantske lige u Oslu, glavnom gradu Norveške, 10. juna", najavljuje na kraju Goran Obradović.

Bonus video: