Iskusni korektor Mladen Bojović i naredne sezone nosiće dres OK Radnički, čime je klub nastavio sa formiranjem tima koji će i u predstojećoj sezoni imati najviše ambicije na domaćoj i evropskoj sceni.

Bojović je tokom prethodne sezone još jednom pokazao koliko njegovo iskustvo znači ekipi Radničkog. Sigurnim partijama, velikom energijom i ogromnim doprinosom na terenu bio je jedan od oslonaca tima u najvažnijim utakmicama, a svojim odnosom prema dresu i saigračima stekao je veliko poštovanje kako u svlačionici, tako i među navijačima.

Foto: OK Radnički Kragujevac

Njegov ostanak predstavlja veliko pojačanje za Radnički, koji želi da zadrži prepoznatljiv šampionski mentalitet i kontinuitet dobrih rezultata. Bojović će i naredne sezone biti važan adut ekipe na poziciji korektora, donoseći mirnoću, sigurnost i neophodno iskustvo u ključnim momentima mečeva.

U klubu ne kriju zadovoljstvo što će jedan od najiskusnijih igrača i dalje biti deo tima, dok navijači sa nestrpljenjem očekuju novu sezonu i nove izazove u kojima će Radnički ponovo juriti trofeje. Ostankom Mladena Bojovića, Radnički je još jednom pokazao jasnu želju da zadrži okosnicu tima i nastavi da gradi sastav sposoban za najveće domete.

