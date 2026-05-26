Loznica, poznata među ljubiteljima plemenite veštine i kao ''grad boksa'', od 11. do 23. avgusta ove godine biće domaćin Evropskog omladinskog prvenstva u boksu.

U susret velikom sportskom događaju, danas je u Regionalnom bokserskom centru, na stadionu ''Lagator'', održan sastanak posvećen razvoju boksa, sportske infrastrukture, uslovima za rad mladih sportista i organizaciji predstojećeg šampionata o čemu su razgovarali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, sa saradnicima, i predsednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin.

Foto: Gradska Uprava Loznica



Lukićeva je istakla da se zahvaljujući Vladi Srbije u Loznici nalazi Regionalni bokserski centar koji je opremljen po najsavremenijim standardima i koji će dati dodatni impuls razvoju ovog trofejnog sporta u ovom gradu.

- Loznica ima privilegiju da je na čelu BSS upravo Lozničanin, Nenad Borovčanin, koji daje nesebičan doprinos razvoju boksa u Srbiju, a koji se i zvanično vratio u svoj grad kako bi pružio nedvosmislenu podršku razvoju boksa. Loznica je decenijama poznata po velikim imenima iz sveta boksa, a danas smo ponosni na nove generacije, kao što su Rastko Simić, Pavle Popović i drugi. Naš grad je poslednjih nekoliko godina doživeo ubrzan razvoj, u privrednom, infrastrukturnom, i društvenom smislu. Uskoro nas očekuje izgradnja i pomoćnog fudbalskog stadiona, a sredstvima gradskog budžeta u ovoj godini realizovaćemo i treću fazu izgradnje atletskog stadiona, tako da ćemo u toj sinergiji države i grada na Lagatoru imati jednu zaokruženu sportsku infrastrukturu - rekla je Lukićeva.

Prvi čovek srpskog boksa naglasio je da je Loznica danas jedan od značajnih centara srpskog boksa, grad u kome je prvi Regionalni bokserski centar u Srbiji i jedan od najsavremenijih trenažnih centara u ovom delu Evrope.

- U avgustu nas očekuje Evropsko omladinsko prvenstvo na kom će učestvovati 53 zemlje. Ova sala ima sve neophodne uslove, Loznica daje nesebičnu podršku za razvoj boksa u ovom gradu i pomaže srpskom boksu, i na nama ostaje samo da rezultatima vratimo tu podršku i gradu i Vladi Srbije – rekao je Borovčanin.

On je pozvao roditelje da ovde dovode decu koja mogu besplatno da treniraju boks, a isto tako, loznički sportski klubovi mogu besplatno da koriste salu i teretanu za kondicione pripreme, tako da je sve to na raspolaganju građanima i građankama ove zemlje i ovog grada.

- Naš cilj je uvek da svako dete koje uđe u ovu salu, iz nje izađe kao bolji čovek – rekao je Borovčanin.