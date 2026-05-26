Vozač ekipe Visma pobedio je u etapi dugoj 113 kilometara od Belincone do Karija rezultatom dva sata, 57 minuta i 40 sekundi. To je njegova četvrta etapna pobeda u ovogodišnjoj trci.

On je napao sredinom poslednjeg uspona na 6,6 kilometara do cilja u Kariju, njegovi rivali to nisu mogli da prate, pa je njegov najbliži pratilac Austrijanac Feliks Gal iz ekipe Dekatlon završio na drugom mestu sa minut i devet sekundi zaostatka.

Treći je bio Australijanac Džej Hindli iz Red Bula sa 1:11 minuta zaostatka.

Vingegor je prvi u generalnom plasmanu sa 62 sata, 10 minuta i 26 sekundi i ima 4:03 minuta prednosti u odnosu na drugoplasiranog Gala.

Treći je Holanđanin Timen Arensman iz ekipe Netkompani sa 4:27 minuta zaostatka.

Portugalac Afonso Eulalio iz ekipe Bahrein, koji je dugo vodio u generalnom plasmanu, pao je sa drugog na šesto mesto, nakon što je današnju etapu završio sa tri minuta zaostatka za Vingegorom.

Posle etape u Švajcarskoj, naredna 17. etapa vraća se u Italiju i voziće se od grada Kasano d'Ade do Andola dužine 202 kilometara.

Điro se završava u nedelju u Rimu.

(Beta)