Najbliži plasmanu u finale bio je Damir Mikec, koji je zauzeo 17. mesto sa 581 krugom, dva manje od učinka devetoplasiranog Pakistanca Gulfama Džozefa.

Od ostalih, Matija Kvasnevski je u kvalifikacijama zauzeo 55. poziciju sa 573 kruga, dok je Uroš Gajić završio na 115. mestu sa 559 krugova.

Jedini iz Srbije koji je učestvovao u kvalifikacijama u disciplini vazdušna puška bio je Aleksa Rakonjac, koji takođe nije uspeo da ostvari plasman u finale.

Rakonjac je zauzeo 20. mesto sa 631,1 krugom, dok je za plasman u finale bilo potrebno 632,5 krugova.

Aleksandra Havran je kroz eliminacije izborila plasman u sutrašnje kvalifikacije u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.

Havran je zauzela 34. mesto u drugoj grupi sa 578 krugova.

Ostale strelkinje iz Srbije, Ljiljana Cvetković, Anđelija Stevanović i Anastasija Živković, nisu uspele da prođu eliminacije.

U sredu će se, u drugoj fazi kvalifikacija sport pištoljem, brzom paljbom, takmičiti i Nađa Martinović i Marta Novović.

Posle 30 hitaca preciznom paljbom Martinović je na 57. mestu, a Novović na 77.

(Beta

