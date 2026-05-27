NFL igrač, raning bek Grin Bej PekersaDžoš Džejkobs, uhapšen je i pritvoren po pet tačaka optužnice za nasilje u porodici, saopštila je danas lokalna policija.

Lokalna policijska uprava u Viskonsinu je navela da su u subotu ujutru razmatrali prijavu za uznemiravanje javnosti i da je u utorak 28-godišnjak odveden u zatvor okruga Braun.

Zvezda Grin Bej Pekersa - Džoš Džejkobs

On se suočava sa optužbama za nanošenje telesnih povreda, oštećenje imovine i narušavanje javnog reda, kao i za zastrašivanje žrtve, uključujući davljenje i gušenje.

Tamošnji šef policije je naveo da je ovo i dalje aktivna istraga i da neće biti objavljivanje dodatne informacije. Pekersi, baš kao i NFL liga, saopštili su da neće komentarisati "tekuću pravnu situaciju".

Džejkobs je preko svojih pravnih zastupnika negirao optužbe. 

"Džoš odlučno negira optužbe, a ovaj slučaj je u ranoj fazi istrage sa važnim dokazima koji još nisu objavljeni", naveli su njegovi advokati.

Džejkobs ulazi u svoju treću sezonu sa Pekersima nakon što je 2024. godine potpisao četvorogodišnji ugovor kao slobodan agent vredan 48 miliona dolara.

Za sedam sezona u NFL-u, pretrčao je 7.803 jarda iz 1.840 nošenja i postigao 75 tačdauna.

Beta

