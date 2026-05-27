Sunce i topli dani stigli su u Beograd, a na Čukarici se sportski život poslednjih nedelja ozbiljno zahuktao.

Od Sajma sporta, preko predstavljanja programa „Student–sportista“, do poseta sportskim događajima i susreta sa mladim talentima, ova opština imala je bogat sportski period.

Član Veća GO Čukarica zadužen za sport, Đorđe Bulić, kaže da je najvažnije što se sport sve više vraća deci.

„Imali smo nekoliko lepih i važnih događaja. Sajam sporta je pokazao koliko Čukarica ima klubova, trenera, dece i entuzijazma. To se najbolje vidi na terenu. Kada vidite koliko je dece uključeno i koliko ljudi radi sa njima, onda shvatite da sport ovde ima stvarnu osnovu i na tome najviše treba raditi."

Jedna od tema bila je i predstavljanje Pravilnika za program „Student–sportista“, koji je namenjen mladima koji istovremeno studiraju i bave se sportom.

„To je program koji nam je posebno važan. Napokon, posle godinu i nešto dana rada, spreman je za usvajanje. Mladi sportisti često nose veliki teret — treninzi, takmičenja, fakultet, troškovi. Ako neko vredno radi, studira i predstavlja svoj klub i opštinu, mislim da sistem treba da ga prepozna i podrži. Ne samo kada donese medalju, nego i dok se bori da ostane na pravom putu,” dodao je on.

Bulić je u prethodnom periodu prisustvovao i događajima na Beogradskom hipodromu, kao i Memorijalnom karate turniru „Rajko Jovanović” – Roda kup.

„Hipodrom je mesto koje ima svoju istoriju i ne treba ga zaboraviti. Nije svaki sport pod reflektorima, ali svaki sport ima svoje ljude, tradiciju i vrednost. Zato smatram da Beogradski hipodrom i Čukarica treba da imaju bližu i konkretniju saradnju. To je prostor koji pripada i sportu i tradiciji Beograda a mi ćemo raditi na tome da se ta veza dodatno ojača,” istakao je Bulić.

Hipodrom

Posebno se osvrnuo i na značaj memorijalnih turnira, koji čuvaju uspomenu na ljude koji su ostavili trag u sportu.

„Isto važi i za turnire kao što je Memorijal ‘Rajko Jovanović’. Takvi događaji nisu samo takmičenje, već i sećanje, poštovanje i priča o ljudima koji su ostavili trag. Posebne pohvale idu Karate klubu Roda, koji je kao organizator pokazao posvećenost i pravi sportski duh. Kada klub na takav način okupi decu, trenere, porodice i ljude iz sporta 29 godina za redom onda se vidi koliko jedna dobra organizacija može da znači za celu zajednicu,” poručio je Bulić.

Poseban deo aktivnosti bio je posvećen mladim sportistima sa Čukarice. Među njima je i mlada plesačica Iskra Ristović, jedna od najtalentovanijih plesačica na ovim prostorima, koja sa svega trinaest godina ima veoma zapažene rezultate.

„Iskra je jedan od onih primera zbog kojih vredi raditi ovaj posao. Ona je naš dijamant. Iako veoma mlada, sa svega trinaest godina, pokazala je da je jedna od najtalentovanijih plesačica sa ovih prostora. Vredna je i posvećena. Bilo nam je drago da je ugostimo i da joj pokažemo da njen trud ne prolazi nezapaženo. Čukarica ima mnogo takve dece, samo im treba dati prostor i podršku,”

Kao predstavnik GO Čukarica, Bulić je bio i gost opštine Istočno Novo Sarajevo, sa kojom Čukarica neguje prijateljske odnose.

„To su naši prijatelji i uvek je čast odazvati se takvom pozivu. Dobro je da se opštine/gradovi povezuju da ljudi razgovaraju i razmenjuju iskustva. Iz takvih odnosa mogu da nastanu dobre stvari, ne samo u sportu, već i šire,” rekao je on.

A naredni period donosi još aktivnosti, posebno za najmlađe.

„Uskoro kreće Letnji sportski kamp, koji je za mene jedan od najlepših programa jer je direktno vezan za decu. Ideja je jednostavna — da deca leto provedu aktivno, zdravo, u druženju i sportu. Tu je naš akcenat.

Biće još događaja, biće i humanitarnih aktivnosti. Ne bih sve da otkrivam odmah ali Čukarica neće stati. Kao i uvek — očekujte neočekivano,” zaključio je Đorđe Bulić.

