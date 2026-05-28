Srpska odbojkašica Maja Ognjenović izjavila je za RTS da posle Olimpijskih igara u Parizu i oproštaja od reprezentacije oseća da možda zaslužuje lepši kraj u dresu nacionalnog tima.

Ognjenović se našla na spisku selektora Zorana Terzića za predstojeću Ligu nacija i time najavila povratak u nacionalni tim Srbije.

Ona se 6. avgusta 2024. godine na OI u Parizu, posle poraza od Italije u četvrtfinalu oprostila od nacionalnog tima.

"Tog 6. avgusta je bio moj 40. rođendan, baš na dan utakmice protiv Italijanki. Ta odluka bila je nekako donešena, čini mi se, i ranije. I taj odlazak je možda nepravedno bio najavljen, ali kada je prošlo malo vremena, kada su se slegli utisci, kada sam se osvrnula, rekla sam da ipak zaslužujem možda neki bolji i lepši kraj. Videćemo da li će to da bude slučaj ove godine", izjavila je Ognjenović za RTS.

Ona je potom govorila o uticajnim sportistima koji i u četrdesetim godinama nastupaju na vrhunskom nivou.

"Verujem da se to dešava i da to traje isključivo zbog čiste ljubavi. U suprotnom broj osvojenih trofeja ili godina provedenih i u inostranstvu, ajde da kažem, te neke, nerado spominjem, materijalne strane u sportu, to ipak nije nešto što može da vas gura ka napred. Ljubav i, opet kažem, neka glad za tim dokazivanjem, ali opet i za trajanjem, kod mene definitivno pobeđuje", istakla je srpska reprezentativka.

Ognjenović je navela da se dosta toga promenilo u odbojci iz perioda kada je počinjala sa nastupima u reprezentaciji Srbije. Ona je predvodila Srbiju do svetskog zlata (2018), dva evropska zlata (2011, 2019) i dve olimpijske medalje (srebro u Riju i bronza u Tokiju).

Maja Ognjenović

"Imala sam sreću i stvarno sam zahvalna što je tako, jer sam bila deo neke generacije koja je onako igrala poprilično neku drugačiju odbojku od ove što je, što je sada. Pa onda taj neki središnji deo od možda 2011. kada smo bile evropske prvakinje, pa možda do 2018. To je period od šest do sedam godina. I ova sad nova generacija koja je došla, moram priznati da postoje značajne razlike. Ja sam se valjda dobro snalazila i u tim i prethodnim i ovim sada. Ova generacija koju mi sada imamo je zaista fantastična. Ne mogu da kažem, to su igračice koje su sada već nosioci u svojim klubovima, u vrhunskim evropskim i svetskim klubovima, koje zaista igraju na jednom ozbiljnom nivou, iako imaju 20 ili 22 godine", dodala je Ognjenović, koja je trenutno član italijanskog Skandićija.