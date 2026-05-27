Predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Kirsti Koventri rekla je danas da će sportovi koji ne budu deo Olimpijskih igara u Brizbejnu 2032. godine imati mogućnost da se vrate u narednim godinama.

Koventri je na godišnjem sastanku sportskih saveza Letnjih olimpijskih igara pokušala da umiri učesnike, nakon što je u februaru upozorila da predstoje "neprijatni" razgovori kako buduće organizovanje Olimpijskih igara učiniti efikasnijim i jeftinijim.

Kirsti Koventri Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

MOK planira da u narednim mesecima finalizuje listu sportova za program Igara u Brizbejnu, koja će prema rečima Koventri, biti manja od 36 sportova koliko je planirano za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

"Postoji put za povratak, to neće biti kraj za te sportove. Znam da neće biti svi zadovoljni", rekla je Koventri za Asošiejted pres, na marginama skupštine organizacije letnjih sportova poznate kao ASOIF.

Prema planovima Igre u Brizbejnu imaće manje od 353 događaja na kojima će se deliti medalje, što je umanjenje u odnosu na Los Anđeles 2028.

Koventri je istakla da još uvek nemaju jasan cilj za broj sportova u Brizbejnu, a najvažniji faktor će biti organičenje troškova za pravljenje novih borilišta.

"Troškovi i složenost nastaju kada počnete da dodajete dodatne objekte za događaje koji imaju samo jednu disciplinu. Tu moramo da pogledamo i kažemo: Kako to možemo promeniti?", dodala je ona.

Veliki korak ka racionalizaciji programa za Brizbejn i buduće Igre biće sastanak punog članstva MOK-a 24. juna u Lozani, na kojem bi trebalo da bude dogovoren proces evaluacije sportova i događaja.

Lista sportova za Brizbejn trebalo bi da bude potvrđena u septembru, dok će detaljan program borbi za medalje biti potvrđen kasnije.

Moderni pentatlon se dugo smatra sportom koji bi mogao da izgubi svoj istorijski olimpijski status, dok će sportovi dodati programu u Los Anđelesu - uključujući fleg fudbal, lakros i skvoš, morati da se izbore za mesto u Brizbejnu.

Borba za domaćina Olimpijskih igara 2036. godine pauzirana je prošle godine prvom velikom odlukom Koventri od stupanja na dužnost.

Za prvog favorita se smatra Katar, koji bi domaćinstvo verovatno proširio širom Bliskog istoka, koji je pod posebnim fokusom zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.