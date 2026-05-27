NOVI BEOGRAD U LOŠOJ POZICIJI - GLADOVIĆ PORUČIO: Radnički je dobio prve dve utakmice, ali mi se nećemo predati do kraja
"Radnički je dobio prve dve utakmice, ali mi se sigurno nećemo predati. Daćemo sve od sebe da popravimo utisak i igru iz prve dve utakmice, jer odustajanje za nas jednostavno nije opcija. U prvoj utakmici smo odlično počeli, stekli osetnu prednost, ali smo izgubili koncentraciju, opala je agresivnost u odbrani i to nas je košatalo poraza. Sa druge strane, u prošlom meču imali smo zaostatak od šest golova razlike, ali se ni tada nismo predavali. Uspeli smo da priđemo na dva gola zaostatka, ali nismo stigli do preokreta. Malo nam je nedostajalo i to se spremamo da nadoknadimo u predstojećem duelu", rekao je Gladović, preneo je klub.
Vaterpolisti Novog Beograda gostuju u četvrtak ekipi Radničkog iz Kragujevca, u trećoj utakmici finalne serije Superlige Srbije.
Radnički je u prvom duelu u Kragujevcu slavio sa 15:10, dok su na gostovanju bili bolji 13:11. Finalna serija igra se na tri pobede.
Gladović je dodao da će ključna biti timska igra, ali i da njegova ekipa mora da iskoristi sav kvalitet koji ima.
"Mislim da još ništa nije rešeno, da je sve moguće i zato smo svi u ekipi čvrsto rešeni da pružimo svoj maksimum i učinimo sve kako bismo došli do pobede i produžetka finalne serije", zaključio je Gladović.
Treća utakmica finalne serije između Radničkog i Novog Beograda igra se u četvrtak u Kragujevcu od 17.30.
(Beta)