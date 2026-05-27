"Radnički je dobio prve dve utakmice, ali mi se sigurno nećemo predati. Daćemo sve od sebe da popravimo utisak i igru iz prve dve utakmice, jer odustajanje za nas jednostavno nije opcija. U prvoj utakmici smo odlično počeli, stekli osetnu prednost, ali smo izgubili koncentraciju, opala je agresivnost u odbrani i to nas je košatalo poraza. Sa druge strane, u prošlom meču imali smo zaostatak od šest golova razlike, ali se ni tada nismo predavali. Uspeli smo da priđemo na dva gola zaostatka, ali nismo stigli do preokreta. Malo nam je nedostajalo i to se spremamo da nadoknadimo u predstojećem duelu", rekao je Gladović, preneo je klub.